Dronovi, upadi u zračni prostor, napadi na infrastrukturu: Von der Leyen upozorava na 'novo normalno'

Istaknula je da je to dodatno ojačalo njezinu odlučnost ako je ruska namjera bila natjerati EU da dvaput razmisli o potpori Ukrajini.

“ Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije , koja se izravno pripisuje Rusiji. Ali to je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Ponovljeni upadi u naš zračni prostor, dronovi koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše kritične infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost ”, izjavila je von der Leyen prije početka sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

“Mi smo ujedinjeni, EU i NATO neće samo održavati pritisak na Rusiju, već ćemo ga povećavati i nećemo stati sve dok Rusija ne prestane bombardirati i ubijati nevinu djecu, muškarce i žene u Ukrajini”, rekla je predsjednica Komisije.

Rekla je da EU mora početi tretirati svoju infrastrukturu kao mete na prvoj crti i u skladu s tim ih zaštititi te da će u tome podržavati svaku državu članicu.

Dodala je da europske sankcije djeluju, da su oslabile rusko gospodarstvo te da je EU spreman pojačati i imati spremne sankcije čim se dogode ovakva po život opasna djela.

“Svaku rupu u zakonu koju Rusija iskorištava moramo zatvoriti”, rekla je.

Von der Leyen je rekla da je Komisija u srijedu dobila od Ukrajine novi zahtjev vrijedan nekoliko milijardi eura za protuzračnu obranu, uključujući i sustave Patriot.

“Države članice trenutačno razmatraju zahtjev Ukrajine, ali mogu reći da stvari idu u pravom smjeru”, rekla je predsjednica Komisije dodajući da Europa zajedno s Ukrajinom radi na izgradnji vlastite protubalističke raketne obrane.

“Nalazimo se u novom dobu za europsku sigurnost, europska ulaganja u obranu jačaju NATO i ponovno oživljavaju našu industrijsku bazu”, rekla je von der Leyen.

Glavni tajnik Mark Rutte je istaknuo da se “u potpunosti slaže” s predsjednicom Komisije, “da su saveznici ujedinjeni u svojoj privrženosti jedni drugima, našoj kolektivnoj obrani”.