Što se dogodilo Janu Masaryku? Nakon 78 godina policija ponovno otvara istragu

Službena verzija prema kojoj je Masaryk pao kroz prozor nikada nije otklonila sumnje u okolnosti njegove smrti. Slučaj je zbog toga desetljećima bio predmet brojnih nagađanja, posebice zbog političkog konteksta u kojem se dogodio.

Masaryk je pronađen mrtav 10. ožujka 1948. u dvorištu Černinske palače, sjedišta tadašnjeg čehoslovačkog Ministarstva vanjskih poslova. Tijelo je pronađeno ispod prozora kupaonice na drugom katu njegova službenog stana.

Cilj istrage je rasvijetliti okolnosti Masarykove smrti i utvrditi što se doista dogodilo, objavio je policijski glasnogovornik.

Masaryk je bio poznat kao liberalni i prozapadno orijentirani političar. Nakon što su komunisti u veljači 1948. preuzeli vlast u Čehoslovačkoj, odbio je podnijeti ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova.

Zbog njegova političkog položaja pojedini povjesničari smatraju da je mogao biti žrtva ubojstva koje su organizirali sovjetski agenti. Druge teorije govore o samoubojstvu ili nesretnom slučaju.

Masarykova smrt često se naziva "Trećom praškom defenestracijom", izrazom koji označava izbacivanje osobe kroz prozor, najčešće u političkom obračunu. Naziv se odnosi na dva ranija slučaja defenestracije u Pragu, 1419. i 1618. godine, koja su bila povezana s početkom Husitskih ratova i Tridesetogodišnjeg rata.

Istraga je ponovno otvorena nakon što su u diplomatskim arhivima u Francuskoj, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu pronađeni novi dokumenti.

Jan Masaryk rođen je 14. rujna 1886. godine. Bio je sin Tomáša Garriguea Masaryka, utemeljitelja čehoslovačke države i njezina prvog predsjednika. U javnosti je uživao velik ugled.

Komunistička vlast u Čehoslovačkoj održala se do Baršunaste revolucije 1989., kada je započela tranzicija zemlje prema demokraciji. Čehoslovačka se potom 1993. godine mirno podijelila na Češku i Slovačku.