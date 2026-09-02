misteriozna smrt

Što se dogodilo Janu Masaryku? Nakon 78 godina policija ponovno otvara istragu

M.Či./Hina

02.09.2026 u 14:14

Prag
Prag Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Češka policija u srijedu je pokrenula novu fazu istrage misteriozne smrti bivšeg čehoslovačkog ministra vanjskih poslova Jana Masaryka, koji je umro prije 78 godina, a njegovi posmrtni ostaci bit će ekshumirani na groblju u Lányju nedaleko od Praga i podvrgnuti forenzičkim analizama

Cilj istrage je rasvijetliti okolnosti Masarykove smrti i utvrditi što se doista dogodilo, objavio je policijski glasnogovornik.

Masaryk je pronađen mrtav 10. ožujka 1948. u dvorištu Černinske palače, sjedišta tadašnjeg čehoslovačkog Ministarstva vanjskih poslova. Tijelo je pronađeno ispod prozora kupaonice na drugom katu njegova službenog stana.

Službena verzija prema kojoj je Masaryk pao kroz prozor nikada nije otklonila sumnje u okolnosti njegove smrti. Slučaj je zbog toga desetljećima bio predmet brojnih nagađanja, posebice zbog političkog konteksta u kojem se dogodio.

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Masaryk je bio poznat kao liberalni i prozapadno orijentirani političar. Nakon što su komunisti u veljači 1948. preuzeli vlast u Čehoslovačkoj, odbio je podnijeti ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova.

Zbog njegova političkog položaja pojedini povjesničari smatraju da je mogao biti žrtva ubojstva koje su organizirali sovjetski agenti. Druge teorije govore o samoubojstvu ili nesretnom slučaju.

Masarykova smrt često se naziva "Trećom praškom defenestracijom", izrazom koji označava izbacivanje osobe kroz prozor, najčešće u političkom obračunu. Naziv se odnosi na dva ranija slučaja defenestracije u Pragu, 1419. i 1618. godine, koja su bila povezana s početkom Husitskih ratova i Tridesetogodišnjeg rata.

Istraga je ponovno otvorena nakon što su u diplomatskim arhivima u Francuskoj, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu pronađeni novi dokumenti.

Jan Masaryk rođen je 14. rujna 1886. godine. Bio je sin Tomáša Garriguea Masaryka, utemeljitelja čehoslovačke države i njezina prvog predsjednika. U javnosti je uživao velik ugled.

Komunistička vlast u Čehoslovačkoj održala se do Baršunaste revolucije 1989., kada je započela tranzicija zemlje prema demokraciji. Čehoslovačka se potom 1993. godine mirno podijelila na Češku i Slovačku.

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