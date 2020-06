Epidomiolog Kaić u čudu o brojkama koje govore da je dramatično pao broj testiranja na koronavirus

Čini se da smo se kao društvo previše opustili, ne pridržavamo se dobro mjera, upozorava Bernard Kaić epidemiolog iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dodajući da nitko ne nosi maske i ne pridržava se mjera socijalnog distanciranja

Ne možemo ovako rano reći radi li se o drugom valu korona virusa, jer bi se drugi val mogao okarakterizirati dugotrajnim porastom broja oboljelih od barem tjedan, dva ili tri minimalno. Ovo može biti početak drugog vala, ali isto tako može biti slučajan porast broja u ovih par dana i da se ponovno vratimo na staro odnosno kako je bilo posljednja dva do tri tjedna. To ćemo tek vidjeti, rekao je za 24 sata Kaić.

'U jeku epidemije imali smo 1500 do 2000 testiranja dnevno, a sad od 150 do 300, što je malo. Važno je da pokušamo otkriti svaki pojedinačni slučaj na vrijeme, što se može jedino testiranjem. Čudi me da je pao broj testiranja', kazao je Kaić.