Eksperimentalni lijek protiv raka pomogao oboljelima koji su ostali bez opcija

Istraživači su utvrdili da se tumor smanjio kod 26 pacijenata , a kod njih 15 za najmanje 30 posto. Svi sudionici prethodno su iscrpili standardne mogućnosti liječenja , a imunoterapija kod njih nije djelovala ili je prestala djelovati. Ključna prednost novog lijeka jest to što uklanja svojevrsni 'plašt nevidljivosti' kojim se tumorske stanice skrivaju od imunološkog sustava te time imunoterapija ponovno dobiva mogućnost prepoznati i uništiti zloćudne stanice.

Znanstvenici iz Oxforda razvili su lijek GRWD5769 upravo kako bi spriječio tumore da se skrivaju od imunološkog sustava. U kliničkom ispitivanju provedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Španjolskoj i Australiji sudjelovala su 83 pacijenta s rakom vrata maternice, mokraćnog mjehura, jetre, debelog crijeva, pluća te glave i vrata, a svi su uz eksperimentalni lijek primali imunoterapiju cemiplimabom.

Iako je imunoterapija posljednjih godina znatno unaprijedila liječenje raka , njezina učinkovitost često slabi kada tumorske stanice pronađu način da izbjegnu imunološki nadzor i nastave se širiti, piše Guardian.

Odlični rezultati kliničkog ispitivanja

Rezultati su predstavljeni na godišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju (American Society of Clinical Oncology) u Chicagu, najvećem svjetskom skupu posvećenom onkologiji.

Lijek je pokazao učinak kod svih šest vrsta raka uključenih u istraživanje te je napredovanje bolesti bilo zaustavljeno najmanje šest mjeseci kod dijela pacijenata, a najbolji rezultati zabilježeni su kod oboljelih od raka pluća i debelog crijeva.

Glavna istraživačica studije Fiona Thistlethwaite istaknula je da su rezultati za lijek koji se uzima u obliku tablete vrlo ohrabrujući. 'Još smo na početku i potrebna su dodatna istraživanja, no riječ je o novom lijeku s novim mehanizmom djelovanja koji očito pomaže imunoterapiji da bude učinkovitija', rekla je.

Tablete, koje pacijenti mogu uzimati kod kuće, razvila je oksfordska biotehnološka tvrtka Greywolf Therapeutics te dosadašnji podaci pokazuju da ih pacijenti dobro podnose, a istraživanje se nastavlja.

Imunoterapija koristi T-limfocite kako bi pronašla i uništila tumorske stanice, no ne djeluje kod otprilike dvije trećine pacijenata. Jedan od razloga za to je sposobnost tumora da manipuliraju enzimom ERAP1, čime postaju nevidljivi imunološkom sustavu, a GRWD5769 djeluje upravo na taj mehanizam. Inhibiranje enzima ERAP1 ponovno izlaže tumorske stanice T-limfocitima koji ih prije nisu mogli prepoznati.

Vrlo malo nuspojava

'Imunoterapija je iz temelja promijenila liječenje raka, ali broj ljudi koji od nje mogu imati koristi i dalje je relativno malen', rekla je Thistlethwaite, dodajući da je ohrabruje činjenica da su znakovi učinkovitosti zabilježeni kod šest vrsta tumora inače vrlo otpornih na imunoterapiju te uz vrlo malo nuspojava.

Britanski glavni istraživač studije Stefan Symeonides ocijenio je rane rezultate uzbudljivima te istaknuo da je važno to što pacijenti već sada imaju koristi od novog pristupa liječenju.

Slično smatra i Samuel Godfrey iz organizacije Cancer Research UK, upozoravajući da je riječ o ranoj fazi istraživanja. Ipak, naglašava da je neuobičajeno vidjeti ovakve rezultate kod pacijenata koji su već prestali reagirati na liječenje te da su nalazi svakako ohrabrujući.