Preslagivanje u Osijeku: Dva vijećnika napustila vladajuće, gradonačelnik tvrdi da i dalje ima većinu

Potpredsjednik osječkoga Gradskog vijeća Karlo Šatvar i vijećnik Dragan Vulin, koji su kao nezavisni vijećnici dosad podupirali vladajuću većinu, odlučili su prijeći u oporbu i raditi kao nezavisni vijećnici, a gradonačelnik Ivan Vrkić priopćio je u ponedjeljak da vladajući u Gradskom vijeću i dalje imaju većinu

U izjavi za Hinu Šatvar je potvrdio kako on i Vulin napuštaju vladajuću većinu zbog odluke Nadzornog odbora gradske tvrtke Vodovoda o poskupljenju vode za građane i tvrtke, protiv čega je glasao predstavnik njihovoga kluba vijećnika, nakon čega ga je gradonačelnik Ivan Vrkić smijenio.

nerado je to napravio

Ističe kako su u takvim okolnostima shvatili da koalicijski dogovor više ne vrijedi te su odlučili napustiti vladajuću većinu i otići u oporbu, gdje će i dalje podupirati prijedloge koje budu smatrali dobrima te upozoravati na ono što ocijene lošim.

Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić ustvrdio je u ponedjeljak u priopćenju za javnost kako u povodu 'recentnog prelaska gradskih vijećnika Dragana Vulina i Karla Šatvara iz vladajuće većine u oporbeni klub HDZ-a' obavještava javnost kako 'njihovo istupanje nije narušilo funkcioniranje rada Gradskog vijeća ni dosadašnje suradničke odnose'.

Potvrdio je kako gradsko vodstvo i dalje ima većinu u Gradskom vijeću te neometano obavlja poslove u sklopu svojih prava i dužnosti. Napomenuo je kako je prelazak dvoje vijećnika u Klub HDZ-a prije najavljen, a sada i proveden, te im je zahvalio na dosadašnjoj izvrsnoj suradnji i prijedlozima koje je Grad uvažio i proveo. Smatra da će se međusobna suradnja nastaviti na dobrobit građana.

Šatvar je rekao za Hinu kako ne zna otkud gradonačelniku informacija o Vulinovu i njegovu prelasku u Klub HDZ-a te da oni odlaze u oporbu, gdje će ostati kao nezavisni vijećnici. 'Što će se dalje događati, u smislu našeg budućeg pozicioniranja, to ostaje vidjeti, ali u ovom trenutku mi smo nezavisni vijećnici. Ne odbacujemo mogućnost angažmana u nekoj političkoj opciji ili platformi, ali u ovome trenutku smo nezavisni vijećnici', poručio je Šatvar.

S obzirom na to da, po njegovim saznanjima, nezavisni vijećnik Mato Palić ostaje dio vladajuće većine, rekao je da će omjer snaga u Gradskom vijeću, nakon što Vulin i on prijeđu u oporbu, biti 19 prema 18 u korist vladajuće većine, koju čine SDP, HNS, Most NL i Aktivni nezavisni umirovljenici.