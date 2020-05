Nakon što su se posljednjih dana u javnosti pojavljivale informacije o letu iz Frankfurta, s kojeg je stiglo novo povećanje oboljelih od koronavirusa, oglasila se i Croatia Airlines

'Croatia Airlines je dosljednim poštivanjem i provedbom svih odluka i preporuka europskih, njemačkih i hrvatskih javnozdravstvenih i zrakoplovnih vlasti letenjem na letu OU411 Frankfurt-Zagreb u razdoblju od 1.4. do 10.5. 2020. godine omogućio povratak u Hrvatsku više od 3500 hrvatskih građana, koje je globalna pandemija zatekla širom svijeta. Za sve te putnike, kao potencijalne donosioce zaraze, prema odlukama javnozdravstvenih vlasti po dolasku u Hrvatsku je bila propisana samoizolacija od 14 dana. S obzirom da su navedeni letovi obavljani u uvjetima globalne pandemije koronavirusa kontinuirano su provođene procjene rizika, što je koordinirao Ured za upravljanje kriznim situacijama i izvanrednim događajima Croatia Airlinesa. Procijenjeni gubitak kompanije vezano uz letove Zagreb – Frankfurt – Zagreb u navedenom razdoblju iznosio je 244.000 eura', poručuju u priopćenju.

Let iz Frankfurta do Zagreba 2. lipnja može se računati kao mini žarište. Naime, upravo na tom letu bili su radnici Đure Đakovića iz Švedske, koji su kasnije stigli u Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, a pozitivni s tog leta zabilježeni su i u Istrskoj te Zadarskoj županiji.

U hrvatskoj aviokompaniji priznaju da su piloti s tog leta pozitivni na koronavirus no da se njihovo oboljenje ne može povezati s oboljelim radnicima iz Švedske. 'Sukladno rezultatima provedene dijagnostičke obrade Croatia Airlines može potvrditi da je dvoje pilota s leta Frankfurt – Zagreb 2. svibnja ove godine pozitivno na koronavirus, dok su svi ostali članovi kabinske posade koji su bili u izravnom kontaktu s putnicima prema istima negativni. Prisutnost koronavirusa kod članova letačkog osoblja ne može se povezivati s putnicima koji su doputovali istim letom, a za koje je kasnijom dijagnostičkom obradom utvrđeno da su pozitivni na COVID-19. Piloti zrakoplova, naime sjede u kabini koja je fizički odvojena od putničkog prostora zrakoplova te tijekom, prije ili nakon leta nisu i ne mogu biti u bliskom kontaktu s putnicima. Nadalje, svi pozitivni putnici s navedenog leta radnici su koji su se vraćali iz Švedske, te dvoje putnika, bračni par koji je doputovao iz Španjolske. Po do sada dostupnim podacima, nitko od ostalih putnika i članova kabinske posade nije zaražen pa nije moguće pronaći zajedničku poveznicu zaraze kod pilota i putnika, te je nepotrebno kao razlog širenja zaraze navoditi raspored sjedenja i popunjenost zrakoplova', poručuju.



Podsjećaju da je posada zrakoplova s navedenog leta odmah po ustanovljenju prisutnosti pozitivnog putnika na letu, obaviještena o događaju te je sukladno internom protokolu za postupanje u takvim situacijama preventivno oslobođena svih letačkih dužnosti na razdoblje od 14 dana, s obavezom javljanja izabranom obiteljskom liječniku te postupanja sukladno javnozdravstvenih preporukama. Također, sukladno procedurama i protokolu, za cjelokupnu posadu utvrđena je, kao mjera predostrožnosti, mjera samoizolacije. Njihovo se zdravstveno stanje svakodnevno prati, dok se i nadalje provode sva potrebna testiranja, brinući u svakom trenutku o sigurnosti zaposlenih, kao i putnika.



Također, sukladno protokolu o postupanju u kriznoj situaciji i izvanrednom događaju, svi traženi podaci (raspored sjedenja od suspektnog putnika – red u kojem je sjedio, te dva prednja i stražnja reda) o putnicima i članovima posade na navedenom dostavljeni su 8. svibnja 2020. godine Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ.



Ispunjene obrasce (Passenger Locator Form – PLF) o putnicima avioprijevoznik predaje predstavnicima zračne luke dolaska, koja sukladno zahtjevu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ima obvezu čuvanja i arhiviranja obrazaca 30 dana. Ako to nadležne vlasti traže, kao što je bio slučaj za let Frankfurt – Zagreb 2. svibnja, avioprijevoznik je obavezan dostaviti podatke o putnicima i članovima posade, kao i zračna luka dolaska koja nadležnim vlastima dostavlja PLF obrasce.



'Sve mjere zaštite koje Croatia Airlines provodi od pojave epidemije bolesti COVID-19 u potpunosti su usklađene s preporukama i naputcima javnozdravstvenih tijela, a tijekom leta obavezno je korištenje zaštitne opreme i sredstava za cijelu posadu (maske, rukavice, dezinficijensi) te u slučaju potrebe i upotreba zaštitnih naočala i zaštitnih odijela. Sukladno dosadašnjim istraživanjima koje su provele međunarodne zdravstvena i regulatorna tijela, mogućnost zaraze u zrakoplovu je izrazito mala, s obzirom da zrak u putničku kabinu zrakoplova ulazi iz atmosfere te da se pritom pročišćava najsuvremenijim filterima, a u putničkoj kabini cirkulira vertikalno (odozdo prema gore i obratno), a ne horizontalno', poručuju iz CA.



'Treba ponoviti i naglasiti da letačka posada zrakoplova (kapetan i prvi časnik zrakoplova) sjede u pilotskoj kabini, koja je fizički odvojena od putničkog prostora te tijekom ukrcaja i iskrcaja putnika ne dolaze u bliski kontakt s njima. Bliski kontakt kabinskog osoblja zrakoplova također je minimalan, s obzirom da su od početka epidemiološke krize uvedene mjere u sklopu kojih je ukinut servis hrane i pića u zrakoplovu, a bliski kontakt s putnicima sveden na minimum, što je sve u cilju maksimalne zaštite članova posade i svih putnika Croatia Airlinesa. Od početka epidemije izdane su preporuke da putnici nose maske tijekom leta kako bi zaštitili sebe, članove posade i druge putnike, a od 4. svibnja na snazi je kompanijska odluka o obveznom nošenje pokrivala za lice i maski tijekom leta za sve putnike. Na kompanijskim internetskim stranicama objavljena je i elektronska verzija PLF obrasca te se putnici savjetuju da istu ispune prije leta i predaju posadi zrakoplova, a ako to ne učine da obavezno ponesu svoju olovku kako bi navedeni obrazac ispunili tijekom leta. Također, od putnika se traži da prije dolaska na zračnu luku provjere svoje zdravstveno stanje', pobrojali su sve mjere.



U CA naglašavaju da do 10. svibnja nije izdana niti jedna preporuka javnozdravstvenih tijela RH o prijevozu u zračnom prometu kao niti o ograničavanju kapaciteta zrakoplova. Do tada se planiranje rasporeda sjedenja putnika u zrakoplovu obavljalo tako da se, ako je bilo moguće, ostavljao razmak između njih, a pritom je blokirano 18 sjedala u zadnja tri reda na floti Airbus i 14 sjedala na floti Dash 8-Q400 za smještaj putnika kod kojih bi se uočili simptomi COVID-19.



'Od 10. svibnja planiranje rasporeda sjedenja putnika planira se tako da se, ako je to moguće (ovisno o popunjenosti zrakoplova, konfiguracije zrakoplova te postupka izračunavanja uravnoteženja zrakoplova, itd.), ostavlja maksimalni mogući razmak između putnika te se blokira zadnji red sjedala na cijeloj floti, a uz to i jedno sjedalo u poslovnom razredu na floti Q400. Pritom treba istaknuti da međunarodna regulatorna tijela (IATA, EASA) također ne propisuju ograničavanje kapaciteta zrakoplova već preporučuju sve kako je ranije navedeno i što je do sada u cijelosti implementirano', zaključuju u hrvatskoj aviokompaniji.