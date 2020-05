Iz Croatia Airlinesa reagirali su na informaciju iz medija da nacionalni zračni prijevoznik samo tri dana nakon uspostave letova prema Splitu i Dubrovniku smanjuje broj letova. Priznaju da su uveli dvije izmjene, ali da se ne može govoriti o reduciranju letova

'Nakon djelomične obnove zračnog prometa u ponedjeljak, 11. svibnja, svim putnicima i nadalje će biti na raspolaganju dva dnevna leta između Zagreba i Dubrovnika (i obratno) i to jutarnji let i večernji let iz Zagreba u Dubrovnik i obratno, koji će se obavljati ili izravno ili preko Splita, ovisno o konkretnim operativnim uvjetima', izvijestili su iz Croatia Airlinesa.