Dvije zgrade srušile se u Tripoliju: Najmanje šest mrtvih, deseci zatrpani pod ruševinama

M.Č./Hina

08.02.2026 u 21:37

Urušila se zgrada od pet katova u Tripoliju
Urušila se zgrada od pet katova u Tripoliju Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press
Najmanje šest osoba poginulo je, a sedam drugih je ozlijeđeno, kad su se dvije susjedne zgrade srušile u libanonskom gradu Tripoliju

Još je ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina, rekao je lokalni čelnik. Abdel ​Hamid Karimeh, obraćajući se na konferenciji za medije u Tripoliju, nije rekao koliko osoba je možda još ostalo zarobljeno pod ruševinama u sjevernoj gradskoj četvrti Bab al-Tabbaneh.

Ranije, čelnik libanonske službe za civilnu zaštitu rekao je da je u srušenim zgradama živjelo 22 ljudi.

Spasioci i stanovnici zasad su izvukli tri žive osobe iz ruševina, izvijestila je libanonska nacionalna novinska agencija.

