višemetarski nanosi

Nestvarne scene s Kamčatke: Krovovi automobila vire ispod snijega, ulazi u zgrade potpuno zatrpani

M. Šu./Hina

19.01.2026 u 21:05

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina na ruskome su dalekoistočnom poluotoku Kamčatki stvorile goleme nanose visoke i po nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i u potpunosti zatrpali automobile, pokazuju Reutersove fotografije i prikazi meteoroloških postaja.

U nekim je područjima u prvoj polovini siječnja palo više od dva metra snijega nakon 3,7 metara, koliko ga je napadalo u prosincu, pokazuju meteorološki podaci.

Reutersove  fotografije prikazuju u potpunosti zatrpane automobile pod metrima snijega i vozila s pogonom na četiri kotača čiji se vozači bore da ih pokrenu. Nekima su to onemogućili nanosi snijega.

Snijeg na Kamčatki
  • Snijeg na Kamčatki
  • Snijeg na Kamčatki
  • Snijeg na Kamčatki
  • Snijeg na Kamčatki
  • Snijeg na Kamčatki
    +9
Snijeg na Kamčatki Izvor: Profimedia / Autor: Alexandr Piragis / Sputnik / Profimedia

Mještani su prisiljeni kopati staze do ulaza u svoje stambene zgrade.

"Sutra planiram prošetati gradom, jer mi je automobil nažalost već mjesec dana parkiran pred zgradom i potpuno zatrpan snijegom", rekla je Ljudmila Moskvičeva, fotografkinja u Petropavlovsku-Kamčatskom, lučkome gradu koji se nalazi 6800 km istočno od Moskve.

Video-snimka objavljena u ruskim medijima prikazuje lokalno stanovništvo kako se probija kroz snježne nanose uz ceste koji su visoki i po nekoliko metara. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
bez savezne države

bez savezne države

Trump bi mogao ponuditi Grenlandu 'portorikanski scenarij', evo što to znači
prijeti carinama

prijeti carinama

Trumpa pitali hoće li upotrijebiti silu za zauzimanje Grenlanda, dao je znakovit odgovor
VIDEO

VIDEO

Širi se snimka: Amerikanac naoružan stoji pred kućom dok agenti ICE-a češljaju kvart

najpopularnije

Još vijesti