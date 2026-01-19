Nestvarne scene s Kamčatke: Krovovi automobila vire ispod snijega, ulazi u zgrade potpuno zatrpani

Najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina na ruskome su dalekoistočnom poluotoku Kamčatki stvorile goleme nanose visoke i po nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i u potpunosti zatrpali automobile, pokazuju Reutersove fotografije i prikazi meteoroloških postaja.

U nekim je područjima u prvoj polovini siječnja palo više od dva metra snijega nakon 3,7 metara, koliko ga je napadalo u prosincu, pokazuju meteorološki podaci.

When winter claims everything ❄️⁰Kamchatka's streets buried meters deep, vehicles disappeared, doorways blocked by towering drifts. Raw elemental power on display.

Drifts rise to the rooftops pic.twitter.com/ouXDCFLQQV — Earth (@earthcurated) January 17, 2026

Reutersove fotografije prikazuju u potpunosti zatrpane automobile pod metrima snijega i vozila s pogonom na četiri kotača čiji se vozači bore da ih pokrenu. Nekima su to onemogućili nanosi snijega.

Snijeg na Kamčatki Izvor: Profimedia / Autor: Alexandr Piragis / Sputnik / Profimedia







+9 Snijeg na Kamčatki Izvor: Profimedia / Autor: Alexandr Piragis / Sputnik / Profimedia

Mještani su prisiljeni kopati staze do ulaza u svoje stambene zgrade.

People dig out their cars after a powerful snowstorm dumped several feet of snow across parts of Russia’s Kamchatka Peninsula. pic.twitter.com/v63lUtegX6 — AccuWeather (@accuweather) January 18, 2026

"Sutra planiram prošetati gradom, jer mi je automobil nažalost već mjesec dana parkiran pred zgradom i potpuno zatrpan snijegom", rekla je Ljudmila Moskvičeva, fotografkinja u Petropavlovsku-Kamčatskom, lučkome gradu koji se nalazi 6800 km istočno od Moskve.

No AI



This is from Kamchatka in easter Russia. Where historical amounts of snow has pounded some 10feet, but in rare cases like here, piles up to 40 feet.



100% of Russia is currently covered in snow.



Extreme climate is new norm pic.twitter.com/HOittWoGA8 — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) January 17, 2026