ukupno 11 zgrada

Dva bloka u centru Zagreba idu u obnovu: Poznato tko je dobio milijunske poslove

I.V./Hina

09.11.2026 u 22:58

Zagreb - Ilustracija
Zagreb - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
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Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odabralo je izvođače za obnovu 11 potresom oštećenih zgrada u dva bloka u središtu Zagreba, a odabrane ponude ukupno iznose 11,68 milijuna eura bez PDV-a.

Odluke o odabiru za blok Masarykova i Preradovićeva te blok Gornji Grad 2 donesene su sredinom listopada, a u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su u ponedjeljak. Oba posla procijenjena su ukupno na 13 milijuna eura.

Za obnovu četiriju zgrada u bloku Masarykove i Preradovićeve ulice odabrana je zajednica ponuditelja Termogradnja Baković i T2O graditeljstvo s ponudom od 5,27 milijuna eura, što je 1,03 milijuna eura manje od procijenjenih 6,3 milijuna. Stiglo je sedam ponuda i sve su ocijenjene valjanima.

Najnižu cijenu za taj blok, 4,97 milijuna eura, ponudila je zajednica Projektgradnja plus i Valakon, ali je zbog manjeg broja bodova za iskustvo stručnjaka završila četvrta. Najskuplja je bila ponuda ING-GRAD-a od 12,75 milijuna eura.

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Zajednica Projektgradnja plus i Valakon odabrana je za obnovu sedam zgrada u bloku Gornji Grad 2, s ponudom od 6,41 milijuna eura, što je oko 292.000 eura ispod procjene od 6,7 milijuna. Za taj blok stiglo je pet ponuda, a ponuda tvrtke Loading odbijena je jer tvrtka nije dostavila jamstvo za ozbiljnost ponude.

Izvođači će izraditi projektnu dokumentaciju, provoditi projektantski nadzor i izvesti radove.

Ugovor za blok Masarykova i Preradovićeva trajat će 20 mjeseci, a za Gornji Grad 30 mjeseci.

Zgrade u Masarykovoj 10 i Preradovićevoj 14 pojedinačno su zaštićena kulturna dobra.

Na odluke se u roku od deset dana od primitka može uložiti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a ugovori se sklapaju nakon isteka roka mirovanja.

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