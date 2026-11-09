Dva bloka u centru Zagreba idu u obnovu: Poznato tko je dobio milijunske poslove

Odluke o odabiru za blok Masarykova i Preradovićeva te blok Gornji Grad 2 donesene su sredinom listopada, a u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su u ponedjeljak. Oba posla procijenjena su ukupno na 13 milijuna eura.

Za obnovu četiriju zgrada u bloku Masarykove i Preradovićeve ulice odabrana je zajednica ponuditelja Termogradnja Baković i T2O graditeljstvo s ponudom od 5,27 milijuna eura, što je 1,03 milijuna eura manje od procijenjenih 6,3 milijuna. Stiglo je sedam ponuda i sve su ocijenjene valjanima.

Najnižu cijenu za taj blok, 4,97 milijuna eura, ponudila je zajednica Projektgradnja plus i Valakon, ali je zbog manjeg broja bodova za iskustvo stručnjaka završila četvrta. Najskuplja je bila ponuda ING-GRAD-a od 12,75 milijuna eura.