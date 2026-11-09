Dva bloka u centru Zagreba idu u obnovu: Poznato tko je dobio milijunske poslove

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odabralo je izvođače za obnovu 11 potresom oštećenih zgrada u dva bloka u središtu Zagreba, a odabrane ponude ukupno iznose 11,68 milijuna eura bez PDV-a.
Odluke o odabiru za blok Masarykova i Preradovićeva te blok Gornji Grad 2 donesene su sredinom listopada, a u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su u ponedjeljak. Oba posla procijenjena su ukupno na 13 milijuna eura.
Za obnovu četiriju zgrada u bloku Masarykove i Preradovićeve ulice odabrana je zajednica ponuditelja Termogradnja Baković i T2O graditeljstvo s ponudom od 5,27 milijuna eura, što je 1,03 milijuna eura manje od procijenjenih 6,3 milijuna. Stiglo je sedam ponuda i sve su ocijenjene valjanima.
Najnižu cijenu za taj blok, 4,97 milijuna eura, ponudila je zajednica Projektgradnja plus i Valakon, ali je zbog manjeg broja bodova za iskustvo stručnjaka završila četvrta. Najskuplja je bila ponuda ING-GRAD-a od 12,75 milijuna eura.
Zajednica Projektgradnja plus i Valakon odabrana je za obnovu sedam zgrada u bloku Gornji Grad 2, s ponudom od 6,41 milijuna eura, što je oko 292.000 eura ispod procjene od 6,7 milijuna. Za taj blok stiglo je pet ponuda, a ponuda tvrtke Loading odbijena je jer tvrtka nije dostavila jamstvo za ozbiljnost ponude.
Izvođači će izraditi projektnu dokumentaciju, provoditi projektantski nadzor i izvesti radove.
Ugovor za blok Masarykova i Preradovićeva trajat će 20 mjeseci, a za Gornji Grad 30 mjeseci.
Zgrade u Masarykovoj 10 i Preradovićevoj 14 pojedinačno su zaštićena kulturna dobra.
Na odluke se u roku od deset dana od primitka može uložiti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a ugovori se sklapaju nakon isteka roka mirovanja.