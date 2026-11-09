teško ubojsvo

Poznati odvjetnik o tragediji na Jankomiru: 'To bi bilo zaista vrlo teško dokazati'

Bi. S.

09.11.2026 u 20:04

Prosvjed na Jankomiru
Prosvjed na Jankomiru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Zbog tragične smrti 32-godišnjaka u psihijatrijskoj ustanovi na Jankomiru, četvero medicinskih tehničara nalazi se u istražnom zatvoru u Remetincu. Tužiteljstvo ih tereti za teško ubojstvo

Jedan od najiskusnijih kaznenih odvjetnika s 40 godina prakse, Vinko Ljubičić, za Dnevnik.hr objasnio je zašto je takva kvalifikacija kaznenog djela neuobičajena kada je riječ o zdravstvenim djelatnicima.

'Ako se radi o zdravstvenim djelatnicima, onda je to zaista, moram priznati da, blago rečeno, nije uobičajeno da se polazi s takvom jednom teškom kvalifikacijom. Ovdje se vjerojatno radi o teškom ubojstvu zbog nekakve duševne smetnje. Bitno je da je teško tražiti izravan motiv postupanja za ovakvu kvalifikaciju kod osoba koji su zdravstveni djelatnici. To bi bilo zaista vrlo teško dokazati', rekao je Ljubičić.

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'Treba pustiti istragu da odradi svoje i da će tu doći do vjerojatno nekakve drugačije kvalifikacije na koncu. Rijetko, iznimno rijetko se radi o kaznenim djelima s težom kvalifikacijom, odnosno, izravnom ili neizravnom namjerom. Ovdje ne vjerujem da postoji neizravna namjera, ovdje je razlika u tome što netko želi i hoće to djelo, a druga je stvar neizravne namjere, iako netko zna da je moguća jedna takva posljedica, pristaje na posljedicu', dodao je.

'Ponavljam, nije uobičajeno da se ide s takvom kvalifikacijom za ovakvo postupanje', istaknuo je Ljubičić.

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