Poznati odvjetnik o tragediji na Jankomiru: 'To bi bilo zaista vrlo teško dokazati'

Jedan od najiskusnijih kaznenih odvjetnika s 40 godina prakse, Vinko Ljubičić, za Dnevnik.hr objasnio je zašto je takva kvalifikacija kaznenog djela neuobičajena kada je riječ o zdravstvenim djelatnicima.

'Ako se radi o zdravstvenim djelatnicima, onda je to zaista, moram priznati da, blago rečeno, nije uobičajeno da se polazi s takvom jednom teškom kvalifikacijom. Ovdje se vjerojatno radi o teškom ubojstvu zbog nekakve duševne smetnje. Bitno je da je teško tražiti izravan motiv postupanja za ovakvu kvalifikaciju kod osoba koji su zdravstveni djelatnici. To bi bilo zaista vrlo teško dokazati', rekao je Ljubičić.