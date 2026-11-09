Smrt pacijenta na Jankomiru izazvala nove reakcije: 'Odgovornost ne smije stati na četvorici osumnjičenih'

Iz Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) u ponedjeljak su ocijenili da se odgovornost za smrt 32-godišnjeg pacijenta Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu ne smije zaustaviti na četvorici osumnjičenih
Uz sućut Periševoj obitelji, prijateljima i kolegama, naglasili su da ih je 'duboko potresao' opis snimke nadzorne kamere iz policijskog izvješća, koji su objavili mediji, a prema kojem se nad pacijentom vezanim remenjem za krevet primjenjivana je fizička sila i nakon što je prestao pružati otpor.
'Čovjek kojem je bila potrebna pomoć umro je u zdravstvenoj ustanovi, u trenutku kad je bio potpuno ovisan o onima koji su za njega bili odgovorni. Tko je odlučio o sputavanju i tko ga je nadzirao? Što su učinili liječnici koji su bili prisutni? Što je uprava znala o stanju na odjelima? Koliko se često sputavanje primjenjuje i tko to provjerava?', upitali su iz SUMEZ-a.
No, naglasili su i da 'ozbiljno shvaćaju' upozorenja zaposlenika i njihovih sindikata.
'Ako su na akutnom odjelu dvije osobe zadužene za 30 pacijenata, a protokol za sputavanje traži najmanje pet, ugroženi su i pacijenti i osoblje. Nasilje prema zdravstvenim radnicima stvaran je problem i nitko ga ne smije prihvaćati kao dio posla', upozorili su.
Podsjetili su da je Hrvatska na te obveze već više puta upozorena te da Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama dopušta mjere prisile samo iznimno, kada su jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti za život ili zdravlje.
Naveli su i nekoliko primjera kada je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu zabrane nečovječnog i ponižavajućeg postupanja zbog 15-satnog vezanja pacijentice za bolnički krevet 2015., kao i slučaj iz 2024. kad je primjena mjera prisile završila smrću te naglasili da 'država mora odgovoriti što je promijenila u obuci, nadzoru i istragama kako se takve smrti ne bi ponavljale'.
Od pravosudnih tijela zatražili su brzu i cjelovitu istragu koja će obuhvatiti i odluke o sputavanju, nadzor nad njegovom provedbom te ulogu svih prisutnih osoba, uz zaštitu pacijenata i zaposlenika koji svjedoče, a od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor Klinike uključujući evidencije sputavanja, ranije pritužbe, stanje osoblja i postupanje uprave, uz javnu objavu nalaza.
Od pučkih pravobranitelja traže nenajavljeni obilazak Klinike i drugih psihijatrijskih ustanova, dok od Klinike za psihijatriju Sv. Ivan traže da odmah osigura neovisan i siguran kanal za pritužbe pacijenata i obitelji te podršku pacijentima koji su trenutačno na liječenju, naročito onima prema kojima su primijenjene mjere prisile.
Od Vlade RH traže redovitu javnu objavu podataka o sputavanju po ustanovama te obvezno nezavisno ispitivanje svake smrti ili teške ozljede povezane s primjenom prisile, kao i da se pri izmjenama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama uvedu stroža ograničenja i nezavisna kontrola prisilnih mjera.
Sindikat Zajedno: Kako su mogući otkazi prije dovršetka istrage?
Uz duboku i iskrenu sućut obitelji preminulog pacijenta, iz Sindikata 'Zajedno' pozvali su javnost i medije na suzdržanost te poštivanje temeljnog načela presumpcije nevinosti.
'Podsjećamo da se čak i kod najtežih kriminalnih radnji poštuje identitet osumnjičenika, ne objavljuju njihove fotografije i ne osuđuje ih se bez dokaza – stoga je nedopustivo da se zdravstvene djelatnike unaprijed javno linčuje i osuđuje prije nego što su utvrđene stvarne činjenice. Apeliramo da se pričeka službeni završetak istrage', poručili su.
Naglasili su i da taj tragični događaj 'bolno razotkriva duboke sustavne propuste' na koje davno upozoravaju.
'Kakav je to sustav u kojem policija, nakon dovođenja iznimno agresivnog ili psihotičnog pacijenta, daljnju brigu u potpunosti prepušta medicinskom osoblju bez adekvatne fizičke i zaštitarske potpore? Kako je moguće da se u kriznim trenucima zaboravljaju desetljeća predanog rada i profesionalnosti naših kolega te im se uručuju otkazi prije nego što je istraga uopće utvrdila što se dogodilo?', upitali su.
Iz Sindikata Zajedno upozorili su da su medicinski djelatnici svakodnevno izloženi verbalnom i fizičkom nasilju, preopterećeni i sagorjeli, dok bolnice nemaju sustavno organiziranu zaštitarsku službu te su zatražili hitnu reakciju Ministarstva zdravstva i nadležnih institucija u vidu revizije sigurnosnih protokola i osiguranja zaštite za sve radnike u zdravstvu.
Najavili su i stručni pravni tim koji će optuženim djelatnicima pružiti potpunu pravnu i profesionalnu podršku.