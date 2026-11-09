Smrt pacijenta na Jankomiru izazvala nove reakcije: 'Odgovornost ne smije stati na četvorici osumnjičenih'

Iz Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) u ponedjeljak su ocijenili da se odgovornost za smrt 32-godišnjeg pacijenta Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu ne smije zaustaviti na četvorici osumnjičenih

Uz sućut Periševoj obitelji, prijateljima i kolegama, naglasili su da ih je 'duboko potresao' opis snimke nadzorne kamere iz policijskog izvješća, koji su objavili mediji, a prema kojem se nad pacijentom vezanim remenjem za krevet primjenjivana je fizička sila i nakon što je prestao pružati otpor. 'Čovjek kojem je bila potrebna pomoć umro je u zdravstvenoj ustanovi, u trenutku kad je bio potpuno ovisan o onima koji su za njega bili odgovorni. Tko je odlučio o sputavanju i tko ga je nadzirao? Što su učinili liječnici koji su bili prisutni? Što je uprava znala o stanju na odjelima? Koliko se često sputavanje primjenjuje i tko to provjerava?', upitali su iz SUMEZ-a.

No, naglasili su i da 'ozbiljno shvaćaju' upozorenja zaposlenika i njihovih sindikata. 'Ako su na akutnom odjelu dvije osobe zadužene za 30 pacijenata, a protokol za sputavanje traži najmanje pet, ugroženi su i pacijenti i osoblje. Nasilje prema zdravstvenim radnicima stvaran je problem i nitko ga ne smije prihvaćati kao dio posla', upozorili su. Podsjetili su da je Hrvatska na te obveze već više puta upozorena te da Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama dopušta mjere prisile samo iznimno, kada su jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti za život ili zdravlje. Naveli su i nekoliko primjera kada je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu zabrane nečovječnog i ponižavajućeg postupanja zbog 15-satnog vezanja pacijentice za bolnički krevet 2015., kao i slučaj iz 2024. kad je primjena mjera prisile završila smrću te naglasili da 'država mora odgovoriti što je promijenila u obuci, nadzoru i istragama kako se takve smrti ne bi ponavljale'. Od pravosudnih tijela zatražili su brzu i cjelovitu istragu koja će obuhvatiti i odluke o sputavanju, nadzor nad njegovom provedbom te ulogu svih prisutnih osoba, uz zaštitu pacijenata i zaposlenika koji svjedoče, a od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor Klinike uključujući evidencije sputavanja, ranije pritužbe, stanje osoblja i postupanje uprave, uz javnu objavu nalaza.

Prosvjed u Jankomiru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







+7 Prosvjed u Jankomiru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL