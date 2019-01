Dunja Mazzocco Drvar otkriva gdje će pasti najviše snijega i koliko će trajati zahlađenje

Početkom godine krenulo je i pravo zimsko vrijeme, a ovaj tjedan snijeg je pao diljem zemlje. Koliko će dugo trajati ovako vrijeme i koliko će snijega pasti, pitali smo meteorologinju Dunju Mazzocco Drvar

'Ovo je lijep snježni tjedan, sasvim pristojna zima u svakom pogledu. Snijeg će najjače padati danas popodne, kroz noć i sutra ujutro', kaže Mazzocco Drvar te dodaje kako će se takvo vrijeme zadržati sve do kraja mjeseca, uz povremene padaline.

Najviše snijega bit će u gorju, u kojem će do kraja dana pasti do pola metra, a sutra bi moglo pasti još 20 do 30 centimetara. U sjeverozapadnom dijelu zemlje past će dva do tri centimetra, a što se tiče nizina, Slavonija ima najdulje razdoblje padalina te bi ondje moglo pasti do 20 centimetra, dok se u Zagrebu, ističe Mazzocco Drvar, snijeg više ne može očekivati, pogotovo ne u velikim količinama. Padat će ga nešto malo i na moru, ali se neće zadržati.