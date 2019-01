Danas će se vidjeti i malo sunca, ali od sutra nastavak zimskih uvjeta

Za razliku od bure, koja u nedjelju više neće prouzročiti ograničenja u prometu, osim ujutro i navečer za neke skupine podno Velebita, u prometu i dalje treba biti oprezan, posebice u unutrašnjosti, zbog moguće poledice, uglavnom u gorju i na istoku i zbog još malo snijega, a u južnijim krajevima zbog povremene mjestimične kiše, pa i obilnije, te zbog ponegdje još i jakog juga.

I u nedjelju ujutro će ponegdje u istočnoj Hrvatskoj padati snijeg, osobito u istočnim predjelima i Baranji. Do podneva će uglavnom prestati, no zadržat će se većinom oblačno. Temperatura zraka ujutro oko 0 °C ili malo niža, a najviša oko 3 °C. U središnjoj Hrvatskoj uglavnom malo snijega mjestimice će biti još u noći i ujutro, a zatim se ponegdje, ponajprije na zapadu, očekuju kraća sunčana razdoblja.

Vjetar slab, a temperatura od -2 °C ujutro do oko 3 °C poslijepodne. U gorskim krajevima Hrvatske te na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno i danju uglavnom bez oborina. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak uz malo do umjereno valovito more.

Najniža temperatura u gorju oko -5 °C, a najviša od -1 do 3 °C. Na sjevernom Jadranu ujutro od 2 do 5 °C, a poslijepodne i do 10 °C. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i u nedjelju se očekuju sunčana razdoblja, ali će kiše biti samo mjestimice i manje nego u subotu, uglavnom južnije od Splita.