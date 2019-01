Samo danas će pasti više od 30 centimetara snijega, bit će zapuha i olujne bure

Cijeli će tjedan na kopnu biti uglavnom oblačno uz snijeg. Mjestimice će u gorju će tijekom utorka pasti i više od 30 cm novog snijega, što će dodano rasti prema kraju tjedna. Meteorolozi upozoravaju na to kako bi probleme mogli stvarati zapusi, a promet će uz snijeg ograničavati često jaka i olujna bura na Jadranu, a prema jugu i istočnjak i jugo

Najviša dnevna temperatura od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7, a drugdje na obali i otocima od 8 do 13 stupnjeva Celzijevih.

Vjetar će na kopnu većinom slab, ali će zato na sjevernom Jadranu puhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima a tijekom dana će prolazno oslabjeti, a u Dalmaciji će puhati jak južni vjetar, zatim i jugo.

Najniža temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 1 do 6, na jugu do 8. Najviša dnevna od 0 do 2, na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva Celzijevih.