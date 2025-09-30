libertas foundation

Dubrovački iseljenici iz SAD-a dali 15 stipendija učenicima iz zavičaja

I.V./Hina

30.09.2025 u 08:14

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Libertas Foundation, zaklada koju su 1991. uspostavili dubrovački iseljenici u Los Angelesu, dodijelila je 15 stipendija učenicima obrtničkih i deficitarnih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije kako bi nakon školovanja ostali u rodnom kraju

"Svrha stipendija je omogućiti učenicima da po završetku školovanja ostanu živjeti i raditi u svojoj lokalnoj zajednici“, izvijestila je ta organizacija iz San Pedra, četvrti američkog grada Los Angelesa.

Stipendije u iznosu od 1.000 dolara za aktualnu školsku godinu primila su četiri buduća elektromehaničara, tri kozmetičara, po dva konobara, elektroinstalatera i frizera te po jedan autolimar i kuhar. Stipendisti žive u Dubrovniku, Konavlima, Korčuli, Metkoviću te na Pelješcu i Mljetu.

Stipendije su dodijeljene odabranim učenicama i učenicima koji su ispunili uvjete iz natječaja, a jedan od njih je da se "žele vratiti u svoje mjesto boravka nakon školovanja". Također moraju biti dobri i uzorni učenici, čije su obitelji lošijeg imovinskog stanja.

"Libertas Foundation je tijekom 24 godine svog postojanja dodijelio 300 stipendija zahvaljujući velikodušnim donacijama iseljenika, osobito obitelji Benmosche, Mrgudic i Hazdovac“, priopćila je udruga DEŠA.

DEŠA, organizator natječaja, nevladina je organizacija koja djeluje u Dubrovniku od početka Domovinskog rata 1991. kada je njen cilj bio pomoći ženama žrtvama rata i njihovim obiteljima, piše na njenoj internetskoj stranici. Danas djeluje kao regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva.

