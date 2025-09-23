Charlie Kirk, budimpeštanska Povorka ponosa, srbijanski studenti i palestinski novinari među finalistima za veliku EU nagradu

Od desničarske ikone do zabranjenih Povorki ponosa, neustrašivih novinara u konfliktnim zonama i prodemokratskih aktivista koji se suočavaju s uhićenjima - kome će Europski parlament dodijeliti svoju najvišu nagradu - Nagradu Saharov i tko će osvojiti 50.000 eura?

Svake godine, europski zastupnici biraju pojedinca ili cilj koji se ističe po svojoj borbi za ljudska prava, obranu slobode izražavanja, prava manjina ili demokraciju, piše Euronews. Tijekom protekle četiri godine, među dobitnicima su bili María Corina Machado, čelnica demokratskih snaga u Venezueli s novoizabranim predsjednikom Edmundom Gonzálezom Urrutijom; iranski disident Mahsa Amini; narod Ukrajine; i bivši ruski disident Aleksej Navaljni. Prije konačnog glasovanja u listopadu, zastupnici u Europskom parlamentu predlažu popis kandidata zajedno sa svojim političkim skupinama ili bilo kojom skupinom od najmanje 40 zastupnika.

Charlieja Kirka, desničarskog američkog influencera ubijenog ranije ovog mjeseca, nominirala je nacionalistička skupina Europa suverenih nacija (ESN). Kirk je stekao sljedbenike raspravljajući sa studentima i braneći svoju konzervativnu i kršćansku ideologiju. Tijekom posljednje plenarne sjednice Europskog parlamenta, minuta šutnje u spomen na Kirka, koju su pozvali konzervativni članovi tijela, odbijena je jer nije bila zatražena u skladu s procedurom.

Na popisu je i 'Budimpeštanski Pride', nominiran kako bi se odalo priznanje stotinama tisuća prosvjednika koji su izišli na ulice Mađarske u obranu prava homoseksualnih osoba unatoč zabrani premijera Viktora Orbána. Mađarska je postupno ograničila LGBTQ prava kroz ustavne promjene, od definiranja braka isključivo kao zajednice muškarca i žene 2019. godine, do zabrane javnih događaja s queer simbolima u zakonodavnim izmjenama donesenim ove godine. Njih su nominirali Zeleni i drugi zastupnici iz međuskupine Europskog parlamenta za LGBTIQ+ prava.

Gruzijska novinarka Mzia Amaglobeli i pokret za prodemokratske prosvjede u zemlji nominirani su od strane zastupnika Europske pučke stranke, i to za obranu demokratskih prava u Gruziji. Amaglobeli je uhićena nakon što se suprotstavila vladajućoj stranci i pozvala na opći štrajk, što je potaknulo prosvjede u Tbilisiju i Batumiju. Politički protivnici suočeni su s represijom vlade uoči općinskih izbora 4. listopada. Gruzija je kandidat za članstvo u EU.

Novinari i humanitarni radnici u ratnim područjima također su nominirani za svoj rad u teškim okolnostima. Skupina Progresivnog saveza socijalista i demokrata (PES) predložila je Palestinsko novinarsko udruženje, Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca (PRCS) i Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA). Lijeva skupina (GUE/NGL) nominirala je palestinske novinare Hamzu i Waela Al-Dahdouha, Plestiju Alaqad, Shireen Abu Akleh i Ain Media, u čast Jassera Murtaje i Roshdija Sarraja.

Andrzej Poczobut, novinar i vođa poljske manjine u Bjelorusiji, koji je već četiri godine u zatvoru zbog režima Aleksandra Lukašenka, također je kanddiran. Osuđen je na osam godina zatvora zbog navodnog “poticanja mržnje”, a postao je simbol suzbijanja oporbe i slobode govora. Njega su nominirali Europska pučka stranka i Europski konzervativci i reformisti.

Među ostalim kandidatima su srpski studenti koji prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića, a nominirala ih je skupina Renew Europe, te Boualem Sansal, francusko-alžirski pisac zatvoren u Alžiru zbog navodnog ugrožavanja države. Njegov slučaj izazvao je zabrinutost za slobodu izražavanja u Alžiru i nalazi se u središtu diplomatskog spora s Francuskom.

