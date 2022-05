Državni tajnik o cijenama energenata i koliko će dalje rasti: Država treba biti majka, u vremenu kada energetika ima problem

O dostupnosti i cijeni energenata najviše ovisi hoće li i cijene svega ostaloga i dalje rasti, a inflacija dosegnuti dvoznamenkasti broj. Ako Rusija ipak odluči zaustaviti isporuku plina, do kojeg kapaciteta Hrvatska može napuniti svoje skladište i kakvu ulogu u tom punjenju može odigrati LNG terminal? Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić kazao je u središnjem Dnevniku HTV-a kako se procjenjuje da će, u slučaju ruske obustave isporuke plina, tržišni igrači napuniti svega 30% posto

'Bez ove analize koju je nama Udruga europskih operatera i plinskih sustava napravila 11. travnja i dostavila to izvješće, mi smo prije dva mjeseca ustanovili da će se Hrvatskoj dogoditi baš to, i da tržišni igrači neće napuniti više od trideset posto. Mi smo 28. ožujka napravili prvu sjednicu kriznog tima, prije par dana odradili smo drugu sjednicu i objavili smo odluku o ranom upozorenju.

Naglasio je kako će se to raditi s kreditnim aranžmanima za koje će garantirati, sto posto, Vlada Republike Hrvatske.



Rekao je kako će to financirati banke. Koje će to poduzeće biti, rekao je, doznat će se odlukom Vlade, a on o tome ne bi govorio.

'To će stajati u konačnici, kolika će biti tržišna cijena. Ako se ostvari gubitak, država će nadoknaditi tom trgovačkom društvu po Zakonu o trgovačkim društvima. Najskuplji megavat bilo koje energije je onaj megavat kojeg nemate', poručio je Milatić. Istaknuo je kako bi ukupna cijena za nabavljeni plin bila do tristo milijuna eura.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva istaknuo je kako će se gubitak dogoditi u onom momentu kada će se taj plin stvarno početi prodavati. Gubitak će biti razlika između sadašnje nabavne cijene i buduće prodajne cijene toga plina.



'Država treba biti majka, u vremenu kada energetika ima problem. To ne može raditi tržište, to mora raditi država. Država odgovorno stoji iza svojih građana', poručio je.

Hrvatska je u korištenju sirove nafte, koja nije u našoj proizvodnji, orijentirana na uvoz.



'Uvoz isključivo dolazi morskim putem našeg terminala u Omišlju, a to znači da Hrvatska, koja će već morala mijenjati dobavne pravce, zato što je Crno more zatvoreno i da tankeri više tamo ne plove. Stručno povjerenstvo Vlade je naložilo rafineriji Rijeka da otvori svoje kapacitete. INA je obećala i kapaciteti u Rijeci rade. To je najvažnije za nas', dodao je.



Hrvatskoj se može dogoditi da mora promijeniti sve dobavne pravce, a cijene će ovisiti o tržištu. Milatić je dodao kako Vlada ne može limitirati cijenu goriva. Vlada je limitirala maržu i država će i dalje znati reagirati.