Poskupljuje prijevoz trajektima, katamaranima i brodovima; od utorka nove cijene

U utorak će putnike na trajektima, katamarinima i brodovima dočekati nove cijene prijevoza na gotovo svim državnim linijama u linijskom obalnom pomorskom prometu. Odluku je donijela Agencija za obalni linijski pomorski promet, a na zahtjev brodara

Maksimalno povećanje cijena po kategorijama kako slijedi:

Putnici (sve osobe starije od 12 godina) - povećanje u izvansezonskom razdoblju do 4 kune, u sezonskom razdoblju do 8 kuna, a za otočane i djelatnike javnih službi do 2 kune tijekom cijele godine

Djeca od 3 do 12 godina - povećanje u izvansezonskom razdoblju do 2 kune a u sezonskom razdoblju do 4 kune na trajektnim linijama te povećanje do 2 kune tijekom cijele godine na brodskim i brzobrodskim linijama