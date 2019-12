Državljanstva BiH odreklo se gotovo 90 tisuća osoba

Gotovo 90 tisuća državljana Bosne i Hercegovine do sada se odreklo državljanstva BiH, a vlasti u toj zemlji su zabrinute jer iz godine u godinu dobivaju sve više zahtjeva za ispis iz matične knjige državljana, objavio je u srijedu sarajevski 'Dnevni avaz'

Ministarstvo civilnih poslova BiH službeno je potvrdilo kako se od ratnih godina do sada državljanstva te zemlje odreklo 88 163 njenih građana. Glasnogovornica ministarstva Zorica Rulj potvrdila je kako trend odricanja građana od bosanskohercegovačke putovnice zabrinjavajuće raste argumentirajući to činjenicom da se državljanstva matične države u razdoblju od 1.siječnja do 3. prosinca ove godine odreklo ukupno 3735 osoba.

Tijekom 1996., prve poslijeratne godine, državljanstva BiH odreklo se svega šest osoba, sljedećih nekoliko godina taj broj je bio dvoznamenkast, da bi ove godine došlo do više tisuća takvih zahtjeva.