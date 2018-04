Drama u zraku: Trudnicu usred noći s Brača prebacivali u Split, porodila se u helikopteru

U helikopteru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-8 MTV u četvrtak, 12. travnja u 4:45 sati, na hitnom medicinskom letu s otoka Brača rođena je beba. Sve je proteklo bez komplikacija, majka i djevojčica su dobro, rekao je kapetan posade natporučnik Trepšić

Kapetan posade natporučnik Trepšić kazao je kako se sve odvijalo vrlo brzo, budući da sam let s otoka Brača traje 10-tak minuta. 'Sve je proteklo bez komplikacija, majka i djevojčica su dobro i to je za letačku posadu bio najljepši završetak dežurstva. Prekrasan je to osjećaj koji pamtite cijeli život. To je ono što čini ljepotu letenja i ovog poziva, jer osim humanih misija spašavanja ljudskih života u prilici smo svjedočiti i rađanju jednog novog života', istaknuo je Trepšić.