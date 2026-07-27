Veliki valovi skoro ih stajali života: Iz mora ih spašavao policijski gliser

Kako piše Dubrovački vjesnik, u nevolji se našla jedna osoba koja zbog valova nije mogla izaći iz mora. U pomoć joj je priskočio strani državljanin, koji se uskoro također našao u problemima. A nakon što je vidjela ljude u nevolji, pokušala im je pomoći i treća osoba, no ni ona nije mogla izvući osobe iz mora.

Ubrzo je reagirala policija i pomoću glisera i jednog sugrađana na skuteru, uspjela izvući osobe iz mora.