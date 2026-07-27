u dubrovniku

Veliki valovi skoro ih stajali života: Iz mora ih spašavao policijski gliser

M.Či.

27.07.2026 u 16:32

Policijski gliser
Policijski gliser Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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U moru ispred poznatog dubrovačkog hotela Rixos odvijala se prava drama, koja je, zahvaljujući brzoj reakciji policije, ipak imala sretan kraj

Kako piše Dubrovački vjesnik, u nevolji se našla jedna osoba koja zbog valova nije mogla izaći iz mora. U pomoć joj je priskočio strani državljanin, koji se uskoro također našao u problemima. A nakon što je vidjela ljude u nevolji, pokušala im je pomoći i treća osoba, no ni ona nije mogla izvući osobe iz mora.

Ubrzo je reagirala policija i pomoću glisera i jednog sugrađana na skuteru, uspjela izvući osobe iz mora.

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