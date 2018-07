Drama u Sahari: Dok Europa mudruje, Alžir mrtav-hladan protjerao tisuće izbjeglica

Što Theresi May poručuju poslovni čelnici iz Kanade, SAD-a, Japana i Indije? Zašto će u Indiji bez posla ostati 12 milijuna mladih majki? Za holivudskog oskarovca Davida Lyncha Donald Trump je najbolji predsjednik u povijesti. Zbog ekonomske krize Iranci su izašli masovno na ulice. Nizozemci na javnim mjestima zabranili burku...

To ne znaju niti poslovni čelnici iz Kanade, Japana, SAD i Indije te su prošloga ponedjeljka uoči Summita Europskog vijeća 29. i 30. lipnja ozbiljno upozorili britansku vladu da će ugroziti više od 100 milijardi funti vrijednih trgovačkih poslova ne počne li žurno i uredno rješavati probleme razvoda od EU.

Indijke u škripcu, Saudijke konačno za volanom

Loša vijest stiže iz Indije. Do ožujka 2019. posao će izgubiti 1,8 milijuna mladih majki, visokoobrazovanih zaposlenica u manjim firmama i start-upovima, uglavnom iz područja IT i visoke tehnologije, a u ostalim sektorima bez posla ih ostaje 10 do 12 milijuna.

To je prošloga tjedna obznanila indijska tvrtka za ljudske resurse TeamLease Services Ltd. na temelju istraživanja među 300 kompanija s područja zračnog prometa, e-trgovine, bankarstva, financijskih usluga, obrazovanja, informatike i turizma.

Što se događa? Prema novom zakonu rodilje imaju pravo na 26 tjedana plaćenog rodiljnog dopusta, čime se ova zemlja uz Kanadu i Norvešku svrstava među najprogresivnije po pitanju zaštite radnih prava rodilja. No u konzervativnoj Indiji visoko se obrazuju žene iz bogatih slojeva, ali društvo ih ne ohrabruje u gradnji karijere (od žena se očekuje da rade samo ako muž ne može sam uzdržavati obitelj), pa mnoge odustaju od zapošljavanja da bi se kod kuće brinule o djeci i starcima. Stoga bi novi zakon trebao ohrabriti milijune obrazovanih Indijki da izađu iz kuće, ali događa se obrnuto. Poslodavci im masovno otkazuju, jer im je takva radna snaga naprosto preskupa. Ovu vrstu reformi podržavaju proaktivne vlade širom svijeta jer troškove poslodavaca pokrivaju poreznim olakšicama, što u Indiji nije slučaj, objašnjavaju stručnjaci.