Drastično poskupio prijevoz u Splitu: Karte su skuplje nego u Beču i Zagrebu

Putnici koji koriste dnevne i tjedne karte također mogu biti nezadovoljni je dnevna karta u svim zonama poskupjela s 8 eura na 12 eura. Trodnevna karta za sve zone s 20 eura, poskupjela je na 30 eura, a tjedna karta za sve zone s 4 0 eura sada košta 60 eura.

Krenete li iz Splita prema Trogiru ili Omišu karta za tu zonu putem aplikacije, kartomata ili na biljetarnici umjesto dosadašnjih 2 eura, od dans ćete platiti 2,50 eura d ok je kupnja kod vozača s 4 eura, skočila na pet eura.

Cijena pojedinačne karte za vožnju unutar prve zone preko aplikacije, kartomata ili na biljetarnici iznosi 1,50 eura umjesto dosadašnjih 1 euro . Ako kartu kupite u autobusu kod vozača, umjesto 2 eura sada ćete je platiti 3 eura.

Više cijene karta plaćat će i najmlađi putnici pa će djeca u dobi od 6 do 10 godina, karte, koje vrijede za čitavo prijevozno područje umjesto 0,50 eura sada plaćati 1 euro dok je cijena dječje karte kod vozača je 2 eura umjesto dosadašnjih 1 euro.

Ivošević prozvao Šutu

Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik i aktualni gradski vijećnik s liste Centra prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ) zbog poskupljenja.

'Ljudi su se s pravom bunili što je karta 3 €, a dosad je bila 2 € kod šofera, jer nigdje nije bilo najavljeno današnje poskupljenje. Ista stvar je i s aplikacijom gdje je bez najave 01.06. podignuta cijena s 1 € na 1,50 €. Čestitam Tomislavu Šuti što radi suprotno Strategiji urbane mobilnosti Grada Splita za koju je i sam glasao. I tako u Zagrebu na aplikaciji kartu ćete platiti 0,53 €, a u Splitu 1,50 €, a kod šofera u Zagrebu će vam naplatiti 0,80 € dok u Splitu ćete platiti 3 €. I onda će vam Šuta reći da imamo previše auta... Fun fact: Sedmodnevna karta koju najčešće uzimaju turisti u Beču koji ima i podzemnu željeznicu koštat će vas 25, 20 €, u Zagrebu 19, 91 €, a u Splitu je Šuta digao s 20 € na 30 €!', objavio je Ivođević na Facebooku.

O poskupljenu karata Promet je izvijestio na svojim službenim stranicama.

'Nastavno na Odluku Skupštine, od 1. lipnja 2026. godine na snazi su nove cijene pojedinačnih karata kupljenih kod vozača, na biljetarnicama, kartomatima i putem mobilne aplikacije. Cijene mjesečnih personaliziranih karata ostaju nepromijenjene', stoji u objavi.