Nekoć su ih dočekivali raširenih ruku, a sada manje od polovice Poljaka prihvaća Ukrajince

Kada je 2022. Rusija napala Ukrajinu, najveći broj ukrajinskih izbjeglica novi dom je našao u susjednoj Poljskoj, koja ih je primila raširenih ruku. No tri godine od početka invazije stav Poljaka prema Ukrajincima više nije toliko dobronamjeran

Valerija Kholkina sa svojim suprugom i četverogodišnjom kćeri kupovala je sladoled kada im je prišao nepoznati muškarac, koji je načuo kako govore ukrajinski. 'Nauči svoju kćer govoriti poljski', rekao je muškarac, a zatim fizički napao oba roditelja. Incident, piše Guardian, dogodio se na sjeverozapadu Poljske, u Szczecinu i pokazatelj je sve neprijateljskije atmosfere za Ukrajince u zemlji, što je dramatičan preokret u odnosu na raspoloženje iz 2022. godine. Nakon početka ruske invazije, stotine tisuća Poljaka pokazale su podršku i gostoprimstvo svojim susjedima, volontirajući na granici i nudeći svoje domove izbjeglicama. Sada, kako se rat bliži svojoj četvrtoj godišnjici, ta dobronamjernost jenjava, a ankete pokazuju sve negativniju percepciju prema Ukrajincima u Poljskoj, koja je diskurskom koji sve više naginje udesno.

Prema podacima UNHCR-a iz rujna, u Poljskoj se nalazi oko milijun ukrajinskih izbjeglica. Kholkina nije jedna od njih; ona je jedna od gotovo pola milijuna Ukrajinaca u zemlji koji su stigli prije 2022. i živi u Poljskoj više od desetljeća. 'Sada sam više Poljakinja nego Ukrajinka... ali nikad nisam mislila da će mi netko držati predavanja o tome kako razgovarati s vlastitom obitelji', rekla je. Od sukoba s nepoznatim muškarcem ima napadaje panike i rekla je svojoj kćeri da nikada ne govori ukrajinski u javnosti. Njezino iskustvo bilo je ekstremno – napadač je na kraju osuđen na 14 mjeseci zatvora – ali iskustvo maltretiranja zbog javnog govorenja na ukrajinskom postalo je rašireno.

Raste broj incidenata 'Stvari su sada napetije', kaže Aliona, 39-godišnja poduzetnica koja živi u malom gradu u zapadnoj Poljskoj. 'Danas, kada izađemo van, djeca šapuću: 'Mama, hajde da sada pričamo poljski.' Prije nije bilo ovako. Nitko nije komentirao. Čak i da su čuli moj naglasak, samo bi se nasmiješili', rekla je. Teško je kvantificirati razmjere verbalnih i fizičkih napada na Ukrajince, s obzirom na to da mnogi vjerojatno neće prijaviti incidente policiji. No, ankete među Poljacima pokazuju da je promjena atmosfere više od anegdote. Jedna anketa pokazuje da je podrška prihvaćanju ukrajinskih izbjeglica pala s 94 posto na 48 posto. Druga anketa pokazuje da je poljska podrška pridruživanju Ukrajine EU pala na 35 posto, s 85 posto koliko je iznosila u 2022. godini. 'U društvu postoji stav da više ništa ne dugujemo Ukrajincima', rekao je Piotr Buras iz Europskog vijeća za vanjske odnose u Varšavi. Do ove promjene došlo je iz više razloga. Ogorčenje su potaknule dezinformacije i viralne snimke na internetu. Štoviše, izbor desničarskog populista Karola Nawrockog za predsjednika Poljske u lipnju 2025. uslijedio je nakon oštre kampanje koja je cijelu političku debatu pomaknula dalje udesno. Ukrajinci se češće prikazuju kao nezahvalni i željni beneficija, unatoč ekonomskim podacima koji pokazuju da su neto doprinositelji poljskom gospodarstvu.

Poljska nije jedina Slične promjene dogodile su se i u drugim europskim zemljama. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o porastu broja mladih Ukrajinaca koji putuju u Njemačku. 'Zamolio sam ukrajinskog predsjednika da osigura da mladići, posebno iz Ukrajine, ne dolaze u Njemačku u velikom broju - u sve većem broju - već da služe svojoj zemlji', rekao je. Njegova vlada radi na zakonu kojim bi se pooštrio pristup beneficijama za ukrajinske izbjeglice. U Poljskoj je Nawrocki u kolovozu stavio veto na vladin zakon kojim bi se proširila financijska potpora ukrajinskim izbjeglicama te je umjesto toga predložio vlastiti zakon kojim bi se naknade uvjetovale zaposlenjem. Na kraju je usvojen kompromisni zakon.

Ukrajinske izbjeglice Izvor: EPA / Autor: Darek Delmanowicz







Sve je krenulo na internetu Oleksandr Pestrikov iz Ukrajinskog doma u Varšavi rekao je da se antiukrajinski sentiment prvi put pojavio na internetu 2023. godine, a svaki članak u poljskim medijima koji se odnosio na Ukrajinu odmah je bio preplavljen negativnim komentarima. Neki su optužili ruske botove za širenje lažnih vijesti na internetu, a neko vrijeme se činilo da se online mržnja ipak zadržala samo na internetu. To se, rekao je, sada mijenja. 'Do ljeta ove godine, ova negativnost rijetko je napuštala granice interneta; pritužbe koje bismo dobivali od Ukrajinaca bile bi sporadične i slične situaciji prije rata Ali od ljeta imali smo prilično velik broj ljudi koji nam prijavljuju napade, srećom do sada uglavnom verbalne napade', rekao je. Komplicirana povijest između Poljske i Ukrajine također igra ulogu, a masakr više od 100.000 Poljaka između 1943. i 1945. godine koji su počinili ukrajinski nacionalisti pokušavajući osigurati da regija Volinja ne postane dio Poljske česta je tema razgovora. Ukrajina je sada dopustila Poljskoj ekshumaciju tijela žrtava, ali radovi napreduju sporo i ta je tema emotivna za mnoge u Poljskoj. 'Razina podrške Ukrajini 2022. bila je anomalija; sada se nekako vraćamo u normalu', rekao je Buras. Taj povijesni kontekst omogućuje velikom dijelu poljskog društva da se okrene protiv Ukrajinaca, a istovremeno tvrdi da je čvrsto proturuski. 'U većini zemalja biti protuukrajinski znači i biti proruski, ali ne i u Poljskoj. Jer su naši odnosi s Ukrajinom opterećeni poviješću, ogorčenošću i neslaganjima', dodao je. Kritični trenutak bio je na koncertu bjeloruskog repera u Varšavi, kada se internetom počela širiti snimka ljudi koji mašu ratnom nacionalističkom ukrajinskom zastavom. Pojava crveno-crne zastave, koja je raširena u Ukrajini, ali se smatra uvredljivom u Poljskoj, dovela je do sukoba na stadionu i na kraju je Poljska deportirala 63 osobe, od kojih je 57 Ukrajinaca. Desničarski diskurs o zlu migracija sve je više počeo uključivati ​​Ukrajince.