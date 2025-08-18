Donald Trump najavio nove carine

"Sljedeći tjedan i tjedan nakon utvrdit ću carine na čelik i, recimo, čipove", rekao je Trump novinarima u petak tijekom leta na Aljasku na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Novi nameti na početku će biti niži, kako bi kompanije imale priliku započeti proizvodnju u SAD-u, a kasnije će snažno porasti, izjavio je američki predsjednik, objasnivši da će kompanije sigurno radije graditi pogone u SAD‑u nego plaćati visoke carine.

Trump je već početkom kolovoza najavio 100‑postotne carine na Intelove čipove koji se uvoze u SAD, ne navodeći kad će se taj namet početi primjenjivati. Tom prilikom istaknuo je da se novi namet neće primjenjivati na poluvodiče kompanija koje su se obvezale na pokretanje proizvodnje u SAD‑u. Istovremeno je objavljeno da će Apple uložiti dodatnih 100 milijardi dolara u SAD‑u, napominje Reuters.