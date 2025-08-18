detalji još nepoznati

Donald Trump najavio nove carine

I.J./Hina

18.08.2025 u 12:32

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će u sljedećih nekoliko tjedana uvesti nove carine na čelik, poluvodiče i računalne čipove, ne navodeći koja će se carinska stopa primjenjivati na te proizvode.

"Sljedeći tjedan i tjedan nakon utvrdit ću carine na čelik i, recimo, čipove", rekao je Trump novinarima u petak tijekom leta na Aljasku na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Novi nameti na početku će biti niži, kako bi kompanije imale priliku započeti proizvodnju u SAD-u, a kasnije će snažno porasti, izjavio je američki predsjednik, objasnivši da će kompanije sigurno radije graditi pogone u SAD‑u nego plaćati visoke carine.

Trump je već početkom kolovoza najavio 100‑postotne carine na Intelove čipove koji se uvoze u SAD, ne navodeći kad će se taj namet početi primjenjivati. Tom prilikom istaknuo je da se novi namet neće primjenjivati na poluvodiče kompanija koje su se obvezale na pokretanje proizvodnje u SAD‑u. Istovremeno je objavljeno da će Apple uložiti dodatnih 100 milijardi dolara u SAD‑u, napominje Reuters.

Ako se carine na uvoz čipova velikih dobavljača koje je američki predsjednik najavio u petak doista počnu primjenjivati, američki potrošači vjerojatno će morati plaćati više cijene za sve elektroničke proizvode, budući da se čipovi koji se u njima upotrebljavaju uglavnom proizvode u Aziji. Primjerice, gotovo svi visokotehnološki čipovi potrebni za pametne telefone proizvode se na Tajvanu.

U veljači je Trump povisio carine na uvoz čelika i aluminija na 25 posto, a u svibnju je najavio da će stopu udvostručiti na 50 posto kako bi potaknuo domaće proizvođače. Nakon izjave u petak nije odmah bilo jasno planira li novo uvećanje nameta na te metale.

