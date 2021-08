[FOTO] Domovinski pokret spasio HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa se raspao. Oporba bijesna: 'Ovo je tezgarenje'

Tri mjeseca nakon lokalnih izbora i iz trećeg pokušaja ipak je konstituirana vlast i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dosad vladajući HDZ i HGS, koji više nemaju apsolutnu većinu, u posljednji trenutak uspjeli su izbjeći raspisivanje novih izbora, a za predsjednika Županijske skupštine izabran je vijećnik Domovinskog pokreta Mate Šimundić

Manji verbalni okršaj dogodio se između HDZ-ova Sanadera i Mostova Bulja: prvi je upozorio na to da Most u Sinju i Splitu koalira s SDP-om te da je u Županijskoj skupštini na istoj strani 'kao sve ortodoksne lijeve stranke i ateisti'.

'Bitno je samo da nismo s vama', uzvratio mu je Bulj.

'HDZ je dobio ono što je htio, to je njihov modus operandi'

Vijećnik Domovinskog pokreta koji je ostao suzdržan, Nikola Grabovac, novinarima je kazao da Domovinski pokret nije u koaliciji ni suradnji ni s kime - odnosno dao je do znanja da se stranka raspala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dvoje vijećnika koji su glasali za, rekao je, više nisu članovi stranke, a dodao je da je za njihovu odluku doznao 'nekoliko sekundi prije sjednice'.

'Naš klub vijećnika nažalost više ne postoji, Domovinski pokret nastavlja svoj rad s jednim vijećnikom u oporbi. Svojim kolegama želim sreću, nadam se da su svjesni onoga što su napravili. HDZ je dobio ono što je htio, to je njihov modus operandi', rekao je Grabovac u izjavi medijima.

Nezavisni vijećnik Ante Pranić pozvao je državne institucije da provjere način na koji je danas formirana većina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ante Sanader: Povukao bih se da HDZ nije uspio konstituirati vlast

'I prije prve sjednice pozivao sam stranke demokršćanske opcije u koaliciju', uzvratio je Ante Sanader, kazavši da u ovom slučaju nije bilo trgovine. Potom je žestoko napao sve oporbene stranke, od SDP-a do Mosta i spomenutog Pranića.

'Čudno je da gospodin Grabovac ne želi svog predsjednika, ali to je stvar Domovinskog pokreta', rekao je predsjednik županijskog HDZ-a. Dodao je i da bi se povukao s tog mjesta da HDZ nije uspio konstituirati vlast.

'Nama su najmanje smetali novi izbori, HDZ stoji odlično', tvrdi Sanader.

'Gospodin Šimundić je u kampanji govorio o reformi i to će biti tema naših razgovora. Kampanja je kampanja, što ima veze što je bilo u kampanji? Nas nisu izabrali da gledaju tko ima veći ego, nego da radimo. Kad bismo govorili o egu, a ne o programima, ništa ne bismo napravili', uporno se Sanader izvlačio od nezgodnih novinarskih pitanja.

Žaja nije siguran je li dio vlasti ili oporbe

Jedan od dvojice dosadašnjih vijećnika s liste Domovinskog pokreta Marko Žaja, inače bivši HDZ-ovac, novinarima je objasnio da ionako nije član te stranke, nego nezavisni vijećnik.

On čak tvrdi da ne postoji nikakva nova koalicija, nego da su za predsjednika Matu Šimundića 'glasovali oni koji misle da je on dobar izbor'. On sam nije siguran je li od današnjeg dana dio vlasti ili oporbe - to će se, tvrdi, definirati u idućem periodu.

'Dobivao sam signale članova da idemo u ovom smjeru, članstvo je u velikoj većini bilo za tu ideju', tvrdi jedan od dvojice 'odmetnutih' vijećnika. Kaže da sam za sebe nikada ništa nije tražio, niti će tražiti u budućnosti.

'Ovdje smo da radimo pozitivne promjene, moći ćemo jako utjecati na smjer naše županije', odgovorio je Žaja na pitanje o izdaji birača.