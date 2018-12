Dok se valja tsunami koji je pokrenuo nastavnik Franjo, stižu nam zabrinjavajući podaci o ponašanju u školama

Čakovečki nastavnik Franjo Dragičević dobiva potporu iz cijele zemlje. Iako je fizički nasrnuo na učenike, njegov je potez očajnika solidarizirao prosvjetne radnike. Društvenim mrežama šire se anonimna iskustva prosvjetara o tome što sve doživljavaju od strane učenika s porukom 'i ja sam Franjo'. 'Nastavnici organizirano' za tportal su prokomentirali ovu situaciju i poručili: Franjo danas nije običan profesor pred mirovinom, Franjo je personifikacija svih prosvjetnih djelatnika koji rade, šute i svakodnevno trpe neprihvatljivo ponašanje učenika jer nemaju izbora'. S druge strane, iz resornog smo ministarstva dobili podatke koji pokazuju kako broj izrečenih pedagoških mjera u srednjim školama pada, no što je zabrinjavajuće, raste u osnovnim školama

'Na kraju sata učenik mi je rekao kako neću živa izaći iz škole. Majka učenika. Ma to se on samo šalio.'

'Učenik me naguravao i histerično vikao: 'Marš u p.m., jedi g….' kada sam ga pokušala odvesti psihologinji'.

Ovu lavinu pokrenula je vijest kako je nastavnik pred mirovinom, Franjo Dragičević iz Tehničke škole Čakovec fizički nasrnuo na dvojicu učenika nakon što ga je jedan gađao kredom, a drugi pljuvao na klupu. Slično je i ranije trpio, no ovog je puta izgubio živce.

'Mene ne štiti sustav!', kaže Dragičević. Štiti li ga doista?

'Ja sam to napravio i da bi morao opet bi napravio, sram me da sam morao... Mene ne štiti sustav, mene ne štiti uprava škole, ravnatelji su ok, ali sustav nastavnike ne štiti', kazao je Franjo Dragičević nakon incidenta u kojem je intervenirala i policija.

Javnost je stala na njegovu stranu.

Koje je Dragičević alate imao u rukama kako bi se othrvao maltretiranju od strane učenika kada tvrdi da ga sustav ne štiti?

Kada dolazi do maltretiranja od strane učenika, učitelji i nastavnici mogu o tome obavijestiti, kažu nam upućeni, ravnateljicu ili ravnatelja škole. Potom mora obavijestiti stručnu službu te roditelje problematičnog učenika ili učenice te zatražiti pedagošku mjeru.