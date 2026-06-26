Dogradonačelnica Vinkovaca napustila HDZ, javila se stranka: 'Snaga nije u pojedincima'

Iako je napustila sve stranačke pozicije, ostala je na onoj zamjenice gradonačelnika koji poručuje da mu je žao što je sve popratila optužbama protiv ljudi s kojima je gotovo cijelo desetljeće radila

Zamjenica gradonačelnika Vinkovaca, Katarina Vučić napustila je HDZ i sve svoje stranačke dužnosti, ali ne i gradsku funkciju. Kaže da su je na to nagnale nečasne radnje pojedinaca, navodno povezane s izvidima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). "Nažalost, s obzirom na sve što se događalo posljednjih dana i mjeseci, sama sam uvidjela da se iza nekih stvari, za koje smo mi unutar gradske uprave bili odgovorni, nažalost kriju različite insinuacije, različite malverzacije u kojima zaista ja nisam sudjelovala i ne želim sudjelovati i dalje", rekla je Vučić za RTL Danas dodajući da su malverzacije bile velike. Iza svega što je potpisala, stoji, ali ima saznanja oko mnogih stvari koje nisu za zakonom. Tvrdi da je kontaktirala institucije i da je spremna podijeliti s njima sve što zna.

EPPO češlja Vinkovački vodovod Načelnici nekoliko općina u okolici Vinkovaca potvrdili su da EPPO već neko vrijeme provodi izvide vezane uz projekt aglomeracije Vinkovačkog vodovoda. Sumnja se da je u tom projektu zloupotrijebljen europski novac. "Bio je to projekt koji je s 360 milijuna plus PDV otišao na negdje 550 milijuna, u kunama pričamo, s tim da se šteta procjenjuje na nekakvih 20 milijuna eura ili 150 milijuna kuna, iz onog vremena", anonimno tvrdi jedan od svjedoka koji tvrdi da je otpad iz radova, zajedno s azbestom zakopan blizu jezera, a ne na odlagalištu. Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, Mario Komšić priznaje da je EPPO tražio spornu dokumentaciju. "Prošle godine u lipnju nas je kontaktirao EPPO da im dostavimo dokumente, mi smo im svu dokumentaciju dostavili i nitko nas nakon toga nije kontaktirao", rekao je dodavši da dosadašnjim kontrolama nije utvrđena nijedna nepravilnost. Bivši gradonačelnik i aktualni župan Ivan Bosančić tvrdi da je Katarinu Vučić predložio za svoju zamjenicu, jer mu je osam godina bila glavna suradnica zadužena za sve projekte. "Jako mi je teško, jako mi je žao zbog svega, stvarno ne mogu reći nijednu ružnu riječ za Katarinu. Ovo za aglomeraciju mogu reći da mi nismo provodili niti smo bili u tome. Vinkovački vodovod i kanalizacija su to provodili, mi smo sufinancirali", rekao je Bosančić.