Dodik poziva ruske medije da pojačaju utjecaj u BiH, najavljuje i restrikcije za nevladine organizacije

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je u petak ruske medije da pojačaju svoj utjecaj u Bosni i Hercegovini ustvrdivši kako je on sada zanemariv, a istodobno je zaprijetio kako će vlasti entiteta kojemu je na čelu uvesti strožiji nadzor nad djelovanjem nevladinih organizacija te da će ih natjerati da vlastima prijavljuju sve svoje prihode

Dodik je ovo kazao u izjavi za Televiziju RS (RTRS) iz Sankt Peterburga gdje boravi na gospodarskom forumu, a planira se sastati i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Trebalo bi, kao što su i neki drugi učinili, da se otvori ruska informativna kuća koja bi na lokalnim jezicima imala elektronski, tv program na lokalnom jeziku i pokrivala regiju, kao što rade N1, 'Al Jazeera' i drugi koji su odavno prisutni i nitko više ne smatra da je to problem. Ali, ako bi Rusija to učinila, to bi izazvalo lavinu napada i na nas i na Ruse, a oni u biti ništa ne čine", kazao je Dodik.