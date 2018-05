Dodik: Bošnjaci su generirali priču s migrantima u BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za RTL otkrio kako rješava migrantsku krizu, što misli o skorašnjem posjetu turskog predsjednika i u kakvim je odnosima s Putinom

'BiH je specifična država i mi mislimo da je ona migrantima krajnji cilj. I to može dugoročno utjecati na sastav stanovništva. Jer Je BiH liberalna i ako si ovdje tri godine u nekom statusu možeš zatražiti državljanstvo', rekao je Dodik.

Na pitanje da li to znači da ne želi druge i drugačije na svojem području, rekao je kako ako Hrvatska, Austrija, Mađarska i neke druge zemlje ne žele druge i drugačije, onda se to može tako smatrati, ali to u konačnici nije tako.