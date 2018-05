Dodik traži da se zločini nad Srbima u Jasenovcu proglase genocidom: Ubili su 110 tisuća djece

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik zauzeo se u utorak za međunarodnu akciju kako bi se zločini nad Srbima u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu proglasili genocidom

Vođa bosanskohercegovačkih Srba također je ponovno pozvao na ujedinjenje RS-a sa Srbijom, ustvrdivši kako je to zamisao koju treba ostvariti u ovom stoljeću.

'Ne smijemo oklijevati da kažemo da je jedna od stvari koju moramo ostvariti državno jedinstvo RS-a i Srbije. Koliko god se to nekome ne sviđalo ili nekoga vrijeđalo, to je srpska nacionalna ideja ovog stoljeća, ne ove ili sljedeće godine. Mnogima se na ovo diže kosa na glavi ali mi na to imamo povijesno pravo', izjavio je novinarima Dodik u Banjoj Luci uoči konferencije 'Utvrđivanje istine o stradanju u logoru Jasenovac'.