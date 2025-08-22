Izglasana odluka: Raspisuje se referendum o Dodikovoj presudi, poznat i datum

'Prihvaćate li odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presudu neustavnog Suda Bosne i Hercegovine izrečenu protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku SIP-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ' , trebalo bi glasiti r eferendumsko pitanje.

Podsjetimo, ova točka je usvojena bez glasova oporbenih stranaka, i to predstavnika PDP-a, SDS-a, Narodne fronte i Liste za pravdu i red. Odlučili su da o ovoj točki dnevnog reda uopće ne glasaju.

Glasovanju je bilo odsutno 12 zastupnika, uključujući članove Kluba Pokreta za državu, SDA i bosanskih Zelenih.

Treba napomenuti da konačna presuda protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, kao ni odluka SIP-a o njegovom mandatu, ne mogu biti predmet referenduma.

To su konačne odluke nadležnih tijela, a odgovornost je državne, entitetske i drugih razina vlasti da ih prihvate i poštuju.

Unatoč tome, vladajuća koalicija predvođena Dodikovim SNSD-om raspisala je referendum čiji rezultati neće imati pravnu snagu u Bosni i Hercegovini.

Ranije je, podsjetimo, prihvaćena ostavka sada već bivšeg premijera RS-a Radovana Viškovića.