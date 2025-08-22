Izglasana odluka: Raspisuje se referendum o Dodikovoj presudi, poznat i datum

Nakon cjelodnevnog zasjedanja Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o odlukama Suda BiH i Središnjeg izbornog povjerenstva BiH protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika
Prema usvojenom tekstu, referendum bi se trebao održati 25. listopada 2025., javlja Klix.ba.
'Prihvaćate li odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta i presudu neustavnog Suda Bosne i Hercegovine izrečenu protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku SIP-a o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku', trebalo bi glasiti referendumsko pitanje.
Podsjetimo, ova točka je usvojena bez glasova oporbenih stranaka, i to predstavnika PDP-a, SDS-a, Narodne fronte i Liste za pravdu i red. Odlučili su da o ovoj točki dnevnog reda uopće ne glasaju.
Glasovanju je bilo odsutno 12 zastupnika, uključujući članove Kluba Pokreta za državu, SDA i bosanskih Zelenih.
Treba napomenuti da konačna presuda protiv bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, kao ni odluka SIP-a o njegovom mandatu, ne mogu biti predmet referenduma.
To su konačne odluke nadležnih tijela, a odgovornost je državne, entitetske i drugih razina vlasti da ih prihvate i poštuju.
Unatoč tome, vladajuća koalicija predvođena Dodikovim SNSD-om raspisala je referendum čiji rezultati neće imati pravnu snagu u Bosni i Hercegovini.
Ranije je, podsjetimo, prihvaćena ostavka sada već bivšeg premijera RS-a Radovana Viškovića.