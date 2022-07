Dobroslavić: Pelješki most ostvarenje hrvatskog sna; Butković: Jedan od najljepših mostova u Europi

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić rekao je u utorak na svečanom otvaranju Pelješkog mosta da svjedočimo ostvarenju hrvatskog sna, a potpredsjednik Vlade Oleg Butković ustvrdio da je to jedan od najljepših mostova u Europi.

Rekao je da je od lutanja kojih je bilo, Pelješki most, s modernom cestom do Stona, izgrađen zahvaljujući upornošću njegove županije te odlučnošću i znanjem aktualne hrvatske Vlade.

Zahvalio je i EK na sufinanciranju izgradnje Mosta, kao i projektantu i izvođačima radova.

"Pelješki most nije samo infrastrukturni projekt koji povezuje teritorij, nego je to i poticaj daljnjem gospodarskom razvoju, što znači višu kvalitetu življenja naših ljudi, pretpostavka je ujednačenog razvoja županije", kazao je Dobroslavić dodavši da Pelješki most znači i veću sigurnost hrvatskog juga.

Najavio je da s Vladom idu u daljnje povezivanje krajnjega juga, brzinskim cestama i autocestom do Dubrovnika.

Butković: Jedan od najljepših mostova u Europi

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da je Pelješki most jedan od najljepših mostova u Europi te da će njegovo današnje otvaranje ostati zlatnim slovima upisano u suvremenu povijest Hrvatske.

Dotaknuo se i njegovog gospodarskog, prometnog i nacionalnog značenja, kazavši da će most skratiti vrijeme putovanja, olakšati svakodnevni život i donijeti mnogobrojne dobrobiti u gospodarskom i svakom drugom smislu.