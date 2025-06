Dubrovački gradonačelnik želi posebne tablice i stroža pravila za taksije. Butković: 'Dobra ideja'

'Podržat ćemo sve što doprinosi boljem funkcioniranju cijelog sustava prijevoza taksijem, a prijedlozi gradonačelnika Frankovića na prvi pogled čine mi se dobri, no tek treba vidjeti kako će oni biti uobličeni. Otvoreni smo za sve konkretne i korisne inicijative', kaže ministar Oleg Butković za tportal.

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu radikalno je liberaliziran 2019. godine i kratkoročno je doveo do snižavanja cijena usluga, ali je rezultirao i neredom u brojnim segmentima, na što danas upozorava i Franković. Jedan od njih su famozne tvrtke agregatori - one koje formalno zapošljavaju vozače u ime velikih platformi poput Ubera, a serijski se osnivaju i gase da bi se izbjegavalo plaćanje obveza prema državi. Mnoge od njih nikada ne plate milijune eura različitih poreza i davanja pa predstavljaju nelojalnu konkurenciju, a 'regularni' taksisti žale se i na to da se Uber na hrvatskom tržištu ponaša predatorski - istiskuje konkurenciju da bi nakon njena nestanka nesmetano dizao cijene.