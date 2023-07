Dobronić nakon sastanka s čelnicima sudova: 'Vlada je odgovorna za ovu situaciju'

"Ovo stanje nije održivo i ako do kraja ovog tjedna Vlada i sindikati ne postignu dogovor, sudske uprave neće snositi odgovornost za stanje", rekao je Dobronić, izvještava Dnevnik.hr.

"Neki najnužniji poslovi su se do sada odvijali, to nije bilo moguće bez odgovornosti sudskih službenika. Moramo utvrditi da je Vlada uskraćivanjem od plaće, kao i slučajnim slanjem interventne policije na službenike odgovorna za ovu situaciju", rekao je.

"Sudski službenici su već toliko ljuti da su narušeni i međuljudski odnosi među kolegama. Za to smatramo odgovornom izvršnu vlast koja je sudbenu vlast ovakvom politikom plaća dovela u nefunkcionalno stanje. Štrajk je posljedica toga što su kroz dugo razdoblje plaće premale, broj zaposlenika se smanjio, a oni koji su ostali rade u uvjetima preopterećenja i potplaćenosti", navodi Dobronić.

"U utorak ćemo, nakon što stignu konkretniji prijedlozi sudova, malo precizirati naredbu. Vodit će se evidencija tko je u štrajku. Tu se ne govori o oduzimanju cijele plaće nego o umanjenju", rekao je Dobronić i dodao da će ljudi biti plaćeni sukladno vremenu koje provedu na poslu.

"Suglasni smo da postoje sistemske nedorečenosti, od početka su se sindikati i ministarstvo postavili kao radnici i poslodavac, no ministarstvo ne može biti poslodavac, to su sudovi, no sudovi ne određuju plaću svojim zaposlenicima", objasnio je Dobronić.