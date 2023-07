Benčić: Ako se premijer danas ne oglasi, bit će odgovoran za krizu u državi

Danas smo ušli u sedmi tjedan štrajka pravosudnih radnika i radnica, više od 40 dana pravosuđe je u blokadi, više od 40 dana su poznati svi zahtjevi koje su radnice i radnici stavljali pred ministra Malenicu i premijera i više od 40 dana nisu poduzeli ništa adekvatno što bi dovelo do rješenja ove situacije, rekla je Benčić na konferenciji za novinare u Saboru.

Država nam je zbog ove situacije u potpunosti blokirana, kao i gospodarstvo jer se ne mogu provesti osnovne upise u registre, upise vlasništva, građani ne mogu ostvarivati temeljna prava pa čak ni poduzimati osnovne pravne poslove. Na sve to Plenković šuti i ne daje nikakav plan razrješenja situacije, ustvrdila je.

Njegova tvrdoglavost nije njegova osobna stvar dokle god svi mi to moramo plaćati, a najviše radnice u štrajku, upozorila je.

S obzirom, kaže, na to da smo ušli u sedmi tjedan štrajka i da se više neće rješavati niti hitni slučajevi zbog čega građani i pravne osobe neće imati pristup sudu i ostvariti svoja prava pa će u nekim slučajevima imati pravo na odštete protiv RH pozivam Plenkovića da danas izađe i iznese plan razrješenja krize u pravosuđu i okončanja štrajka.

Osim ovih više od 40 dana u pravosuđu, već 17 dana Andrej Plenković zna sve o plinskoj krizi i vrlo je jasno da, bez obzira na to postoji li kaznena odgovornost ili ne što će utvrđivati USKOK, postoji politička odgovornost i odgovornost onih koji vode HEP, Ministarstvo gospodarstva i agencije i koji su sudjelovali, znali i mogli prevenirati ovu situaciju, a nisu to učinili pa je potpuno jasno da moraju otići. Plenković 17 dana o tome šuti, a ima sve činjenice. To je za ostavku u bilo kojoj zemlji, smatra Benčić.

Tražimo da se o ove dvije situacije oglasi danas i da znamo koji je epilog situacije s plinskom krizom. Njegova nadanja da će ova tema pasti pod tepih jer ide sezona kiselih krastavaca neće uspjeti zato što mnogi ljudi ne mogu spojiti kraj s krajem i ne mogu otići na more i zaboraviti sve što se u zemlji događa, a vide da istovremeno Plenković omogućava svojim stranačkim jatacima da ubiru desetke milijune eura ili oštećuju firme ili državni proračun, istaknula je.

I dalje, napomenula je, ostajemo pri zahtjevu da se što prije sazove izvanredna sjednica Sabora jer kada izvršna vlast kojoj je na čelu Plenković nije u stanju, ne želi ili nije sposobna donijeti odluke koje će razriješiti dugotrajnu krizu u pravosuđu i razriješiti odgovorne za plinsku krizu, tada to mora nadomjestiti Hrvatski sabor svojim odlukama.

Najavila je sutrašnje okupljanje opozicije na kojem će odlučiti hoće li predsjedniku Republike uputiti i formalni zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice, iako smatra da to nije potrebno nego ide uz predsjednikovu ovlast da skrbi o normalnom funkcioniranju države i njegovoj samostalnoj procjeni.