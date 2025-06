Dizajneru Borisu Ljubičiću u Splitu uručena priznanja mediteranskog pokreta i HOO-a

"Razlog zašto smo ovdje je rješavanje vrlo važnog pitanja. Kao što znate, naš logo je napravio gospodin Boris Ljubičić 1976. godine, i budući da želimo zadržati prava korištenja njegova uratka i u budućnosti, odlučili smo to regulirati ugovorom te mu odlikovanjem iskazati počast. Vrlo smo mu zahvalni na tome, naravno i Hrvatskoj. Sretni što ćemo na ovoj svečanosti proslaviti naš službeni znak - tri spojena kruga koja simboliziraju jedinstvo. Vjerujem da će to biti za budućnost Mediterana. Također, vjerujem da imamo lijepu budućnost, ostanite svi zajedno unutar mediteranskog bazena jer predstavlja dobru snagu za sport, posebno u situaciji koja je loša za mnoge ljude zbog ratnih zbivanja. Mi smo zastava jedinstva, mi smo zastava sporta, mi smo zastava mira."

U dojmljivoj prezentaciji Boris Ljubičić je sažeo sav idejni i kreativni put koji je vodio do izrade službenog znaka mediteranskog pokreta i znamenite Sredozemne medvjedice za MIS-a 1979. O samom priznanju je rekao:

"Do sada sam priznanja dobivao iz dizajnerskog i kulturološkog prostora, a ovo dolazi iz sportskog. Držao sam da je sport jako važan za dizajn jer ima veliku distribuciju, dakle, ljudi prate sport i ako radite za sport, svi će to vidjeti. U ono vrijeme taj znak je bio popularan poput pjesama Miše Kovača, iako je od same struke postojala mala rezerva, zato što je, prema jednoj definiciji Bauhausa - dizajn ono što se može nacrtati, a ovaj znak je bio spoj pravilnog i nepravilnog. Ja sam to radio za Mediteranske igre u Splitu, ali sam želio, kao i pri drugim radovima, napraviti nešto apsolutno, da predstavlja pun pogodak, zato što sam Sinjanin, a mi volimo gađati u sridu".