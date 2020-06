Divjak odgovorila očekuje li ministarski mandat i hoće li koristiti plaću 6+6

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i nezavisna kandidatkinja na listi HNS-a tijekom posjeta Sveučilištu u Rijeci komentirala je važnost reforme visokog obrazovanja te svoj mandat

'Prije tri godine, kada sam došla na mjesto ministrice, nismo imali nijednu reformu u Hrvatskoj, samo prijepore, sada imamo reformu, veliko ulaganje u strukovno obrazovanje i znanost, a veliki je zalogaj to kako visoko obrazovanje staviti u pogon da bude motor razvoja. Imali smo puno onih protiv kojih smo se morali boriti, koji su imali interese i ideje što nisu bile ideje koje bi doprinosile razvoju i sada imamo napretke u tri od četiri cilja', odgovor je na pitanje o njenom mandatu. Istaknula je da joj još jedan mandat ministrice obrazovanja ovisi o biračima i da sigurno neće uzeti 6+6. 'Ja sam sveučilišna profesorica i veselim se akademskoj karijeri i svejedno mi je, nemam problema s time.'

Oko daljnjeg političkog angažmana kaže da sve ovisi o tome hoće li se prepoznati ono što stavlja na stol, a to je reforma visokog obrazovanja i projekt cjelodnevne nastave. 'Za prvi već postoje dva zakonska prijedloga koji mogu u Sabor, a oko cjelodnevne nastave imamo dobre temelje ostvarene sa Svjetskom bankom i ona je drugo poluvrijeme kurikularne reforme', kaže. Vezano za ispitne pragove na maturi, kaže da oni rastu iz godine u godinu, a oko eseja iz Hrvatskog jezika kaže da on donosi trećinu ocjene iz predmeta. Problem kod eseja je vjerodostojnost ocjenjivanja pa smo imali slučajeva različitog ocjenjivanja i zato je bolje da on bude dio ocjene, a ne samostalna ocjena', zaključuje.