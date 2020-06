HNS prema anketama osvaja jedan posto, no bacili su udicu: Hoće li se na Blaženku Divjak upecati birači ili će ona HNS-u biti uteg?

Iako participiraju u Vladi, imaju potpredsjednika i svoju, doduše nestranačku, ministricu obrazovanja, predizborne ankete HNS-u daju nešto sitno iznad jedan posto podrške. Ipak, ova stranka izvukla je adut koji bi im mogao omogućiti da se nakon parlamentarnih izbora zadrže u Hrvatskom saboru. Riječ je o ministrici obrazovanja Blaženki Divjak, kojoj su ovo prvi izbori

Jasno je da je predsjednik HNS-a Predrag Štromar stavio Divjak na listu nadajući se kako će glasači nagraditi njezin rad na reformi obrazovanja. No može li to za njih biti balast, s obzirom na mnoštvo kritika Škole za život, ali i online obrazovanja u vrijeme epidemije.

'S obzirom na to da je na posljednjem mjestu na listi, jasno je da ide po preferencijalne glasove', kaže nam politički analitičar Krešimir Macan.

Tako će aktualna ministrica obrazovanja prvi put na izbore, i to na posljednjem, 14. mjestu na listi u ovoj izbornoj jedinici. 'Prvi put da sam ponosna da sam negdje posljednja', poručila je u nedjelju Divjak, a ministrica je postala kao nestranačka osoba uz političku podršku HNS-a.

Macan napominje da je Divjak imala odličnu komunikaciju do štrajka prosvjetara prošle godine. Tijekom epidemije koronavirusa nije, smatra, bila na razini, a 'klizila je', kaže, i na komunikaciji vezanoj uz državnu maturu. No sve to ne mora imati ikakvog utjecaja na izbore. 'Bitno je da završi školska godina i onda se sve negativno vrlo brzo zaboravi', napominje Macan.

Dodaje da je, kakva god da jest, kurikularna reforma ipak pokrenuta te da je Divjak time prerezala gordijski čvor koji se nitko nije usudio razvezati posljednjih desetljeća. Na pitanje o slabom rejtingu HNS-a Macan kaže kako se ta stranka uvijek vrtjela na nekoliko posto.