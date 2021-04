Đikić o ružičastom i crnom scenariju: Koronavirus neće zaustaviti ni proljeće ni prokuženost

Treći val pandemije koronavirusa donosi značajan porast broja hospitaliziranih i umrlih diljem Europe, a brojne zemlje opravdano su zabrinute i zbog utjecaja na ljetnu turističku sezonu, kaže Ivan Đikić, hrvatski znanstvenik sa Sveučilišta 'Goethe' u Frankfurtu, komentirajući u intervjuu za Novi list aktualni val pandemije s kojim se trenutno bore gotovo sve zemlje Europske unije

– Epidemiološke mjere su djelotvorne i to je nepobitno dokazano u brojnim zemljama. No, dva su važna faktora koja određuju učinkovitost mjera: prvi je pravodobnost uvođenja mjera, a drugi pridržavanje građana lokalno prilagođenim mjerama. Važno je odgovarajućim mjerama preduhitriti početni val pritajenog širenja virusa u lokalnoj populaciji, a to se može postići pravilnim testiranjem i lociranjem grupe u kojoj se virus najviše širi. Rekao bih da presudan utjecaj na osiguranje adekvatnog odgovora širenju pandemije ima dobra organiziranost države, koja uključuje odgovornost vlasti te povjerenje građana, tj. njihovu motiviranost za participiraju u provođenju mjera koje su na snazi, kaže Đikić za Novi list.

No, čini se da brojnim zemljama EU-a, uključujući i Njemačku, nije posve jasno koju strategiju treba odabrati, odnosno treba li uvoditi zatvaranje ili ne?

– Različite zemlje uvode različite mjere koje s vremenom mijenjaju, ali nedvojbeno su pravovremene i pravilne mjere ključ uspjeha u borbi protiv pandemije. Odličan primjer brzog i učinkovitog postizanja kontrole širenja virusa je Irska. Nakon popuštanja mjera tijekom Božića došlo je do izrazito snažnog širenja virusa, što je u to vrijeme bio najveći porast u svijetu, no upravo pravilnim mjerama, Irci su unutar mjesec dana uspjeli potpuno preuzeti kontrolu nad pandemijom. Situacija u Njemačkoj je ponešto drukčija – mjere koje su donesene u listopadu imale su svoj učinak na sprečavanje većeg širenja virusa, no nisu nikada polučile takav brz i djelotvoran rezultat kao u Irskoj. Objašnjenje za to moguće je naći u nekoliko razloga, poput migracija, transporta i povezanosti sa susjednim zemljama, a u zadnje vrijeme situaciju je ozbiljno pogoršao rani dolazak i brzo širenje opasne B.1.7.7 britanske varijante. No, Njemačka se ipak ubraja u najuspješnije zemlje Europe u borbi protiv ove pandemije, posebno ukoliko se gleda broj umrlih na 100.000 stanovnika od početka pandemije do danas.

Ružičasti i crni scenarij

Kako izgledaju vaše prognoze za ostatak druge pandemijske godine?

– Uspijemo li pokrenuti proces cijepljenja punim kapacitetima, vjerujem da ćemo do kraja ljeta preuzeti kontrolu nad ovom pandemijom u Hrvatskoj. Virus će i dalje biti među nama jer ga se nećemo tako brzo riješiti, no kontrola širenja i utjecaj na smrtnost će velikim dijelom biti stavljeni pod kontrolu. To će nam početkom 2022. godine postupno vratiti život u normalni ritam koji uključuje slobodniji rad, školovanje, putovanja i društvene kontakte, ipak uz mjere opreza. To je optimističan pogled, pod pretpostavkom da uspijemo procijepiti više od 70 posto populacije u ovoj godini. Onaj pesimističan je da ćemo, zbog kašnjenja s cijepljenjem i širenja virusa, biti suočeni sa stvaranjem novih varijanti virusa, otpornijih na prirodno stvoreni i cijepljenjem inducirani imunitet te da će cijela pandemija trajati puno dulje. Upravo radi toga, brojni znanstvenici upozoravaju na faktor vremena koji bi unutar ove godine za naš uspjeh u borbi protiv ove pandemije mogao biti odlučujući.