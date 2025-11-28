DHMZ objavio prognozu za zimu: Otkrili kakve će biti temperature i kada će biti najviše oborina

Dugoročna prognoza za klimatološku zimu (počinje 1. prosinca i traje do kraja veljače) ukazuje na još jednu zimu topliju od uobičajene, poručuju iz DHMZ-a.

Prema dostupnom prognostičkom materijalu postoji umjerena do velika vjerojatnost pozitivnog odstupanja srednje sezonske temperature od višegodišnjeg prosjeka (1991. - 2020.), i to u sva tri mjeseca. Pritom uz prodore hladnog zraka koji su izgledni tijekom sezone, velika je vjerojatnost da će temperatura povremeno biti niža od uobičajene, moguće i znatno (ali vjerojatno kratkotrajno), osobito u unutrašnjosti. Ipak, prosinac će početi s temperaturom oko uobičajene ili višom, a zatim slijedi hladnije razdoblje.