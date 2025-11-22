stigla zima

[MEGA GALERIJA] Snijeg zabijelio Hrvatsku: Snježne radosti i problemi u prometu

V. B.

22.11.2025 u 16:07

Snijeg u Slavonskom Brodu
Snijeg u Slavonskom Brodu Izvor: Cropix / Autor: Nenad Opacak
Bionic
Reading

Prvi ovosezonski snijeg zabijelio velik dio Hrvatske od Dalmatinske zagore, preko Like i Gorskog kotara do Zagreba, Zagorja, Slavonije. I dok djeca uživaju u snježnim radostima snijeg i orkanska bura predstavjuju problem svima koji su se zatekli na putu

Prema podacima DHMZ-a najviše snijega izmjereno je na Zavižanu (32 cm), Gospiću i Slunju 13 cm, Ličkom Lešću 10 cm, Delnicama i Bosiljevu 9 cm, Hrvatskoj Kostajnici 8 cm...

Bura i snijeg na cesti između Vratnika i Senja Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Prognoza DHMZ-a kaže d aće danas biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu mjestimična kiša, u Dalmaciji i jači pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu susnježica i snijeg, ponegdje uz snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i duž obale. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.

Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Na južnom Jadranu umjeren jugozapadni vjetar, drugdje na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, prema kraju dana u postupnom slabljenju. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C.

Postupni prestanak susnježice i snijega

Sutra u noći i ujutro pretežno oblačno, na kopnu uz postupni prestanak susnježice i snijega, na Jadranu kiše. Zatim sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.

Slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar će sredinom dana okretati na jugozapadni i južni. Na Jadanu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.

Snijeg diljem Hrvatske Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Stanje u prometu

Hrvatski autoklub navodi da je su brojne ceste zatvorene. Tako se ne može voziti:

  • autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
  • Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
  • državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
  • Krčki most (DC102)
  • Paški most (DC106)
  • ŽC5082 Siverić-Vrlika u mjestu Miočić
  • ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvorene su:

  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
  • autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
  • Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja
  • državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
  • državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)

