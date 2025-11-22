[MEGA GALERIJA] Snijeg zabijelio Hrvatsku: Snježne radosti i problemi u prometu

Prvi ovosezonski snijeg zabijelio velik dio Hrvatske od Dalmatinske zagore, preko Like i Gorskog kotara do Zagreba, Zagorja, Slavonije. I dok djeca uživaju u snježnim radostima snijeg i orkanska bura predstavjuju problem svima koji su se zatekli na putu
Prema podacima DHMZ-a najviše snijega izmjereno je na Zavižanu (32 cm), Gospiću i Slunju 13 cm, Ličkom Lešću 10 cm, Delnicama i Bosiljevu 9 cm, Hrvatskoj Kostajnici 8 cm...
Prognoza DHMZ-a kaže d aće danas biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu mjestimična kiša, u Dalmaciji i jači pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu susnježica i snijeg, ponegdje uz snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i duž obale. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.
Na južnom Jadranu umjeren jugozapadni vjetar, drugdje na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, prema kraju dana u postupnom slabljenju. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C.
Postupni prestanak susnježice i snijega
Sutra u noći i ujutro pretežno oblačno, na kopnu uz postupni prestanak susnježice i snijega, na Jadranu kiše. Zatim sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.
Slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar će sredinom dana okretati na jugozapadni i južni. Na Jadanu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.
Stanje u prometu
Hrvatski autoklub navodi da je su brojne ceste zatvorene. Tako se ne može voziti:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Krčki most (DC102)
- Paški most (DC106)
- ŽC5082 Siverić-Vrlika u mjestu Miočić
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvorene su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
- Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja
- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)