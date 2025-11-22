[MEGA GALERIJA] Snijeg zabijelio Hrvatsku: Snježne radosti i problemi u prometu

Prognoza DHMZ-a kaže d aće danas biti oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu mjestimična kiša, u Dalmaciji i jači pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu susnježica i snijeg, ponegdje uz snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i duž obale. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni.

Na južnom Jadranu umjeren jugozapadni vjetar, drugdje na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, prema kraju dana u postupnom slabljenju. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C.

Postupni prestanak susnježice i snijega

Sutra u noći i ujutro pretežno oblačno, na kopnu uz postupni prestanak susnježice i snijega, na Jadranu kiše. Zatim sa zapada djelomično kidanje naoblake i osobito na Jadranu sunčana razdoblja. Navečer na zapadu novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.

Slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar će sredinom dana okretati na jugozapadni i južni. Na Jadanu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima u slabljenju, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.