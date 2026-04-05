Detalji spašavanja američkog pilota: Skrio se u rupu na stijeni, CIA odigrala ključnu ulogu

Dok su američki komandosi tražili drugog člana posade srušenog aviona F-15, CIA ga je locirala i pokrenula kampanju zbunjivanja kako bi Irance odvratila od potrage. S druge strane, Izrael je obustavio sve svoje napade, kako ne bi ugrozio akciju
Više od 24 sata nakon što je pogođen američki borbeni zrakoplov F-15, komandosi su locirali i izvukli drugog člana posade. Kako je već ranije bilo rečeno, on se, zajedno s pilotom katapultirao iz pogođene letjelice.
Iako američke vlasti to isprva nisu htjele potvrditi, pilot je ubrzo nakon pada spašen. No, topnički časnik se morao skriti, pogotovo zato jer je ozlijeđen. Opremljen pištoljem, signalnim odašiljačem i komunikacijskim uređajem, sklonio se u rupu u stijeni na otprilike 2100 metara nadmorske visine.
U akciji njegova spašavanja, doznaje CNN, sudjelovale su stotine pripadnika američke vojske i obavještajnih službi.
Prioritet
Ta je akcija postala prioritet američke administracije. Naime, u potragu za topničkim časnikom su se uključili i Iranci, ponudivši 60.000 dolara onome tko ga živog preda policiji.
Dok su vojni stratezi smišljali taktiku akcije spašavanja, jer Iranci su oborili njihova dva zrakoplova i jedan helikopter, CIA i Izrael su odradili velik dio posla.
Obavještajci su pokrenuli kampanju obmane među Irancima, tvrdeći kako je američki vojnik zapravo spašen. Oni su ga i uspjeli locirati i o tome obavijestiti američku vojsku. S druge strane, Izrael je odgodio planirane napade kako ne bi ugrozio spasilačku misiju.
Ne bez posljedica
Dok su se komandosi približavali ozlijeđenom časniku, američko je zrakoplovstvo započelo s udarima na obližnje ciljeve, kako bi omelo Irance u pokušaju da prvi dođu do njega. Treba reći kako su i u toj akciji oštećeni američki zrakoplovi, no na kraju je evakuacija provedena s rezervnom tehnikom. Naime, Amerikanci su oštećene zrakoplove uništili, kako ne bi pali u ruke Irancima.
"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija, u opasnim planinama Irana, dok su ga neprijatelji lovili i svakim satom bili sve bliže, ali nikada nije bio potpuno sam", napisao je američki predsjednik Donald Trump.