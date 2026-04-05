'nikad nije bio sam'

Detalji spašavanja američkog pilota: Skrio se u rupu na stijeni, CIA odigrala ključnu ulogu

M.Da.

05.04.2026 u 19:08

Ostaci američkog aviona u Iranu
Ostaci američkog aviona u Iranu Izvor: Pixsell / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Dok su američki komandosi tražili drugog člana posade srušenog aviona F-15, CIA ga je locirala i pokrenula kampanju zbunjivanja kako bi Irance odvratila od potrage. S druge strane, Izrael je obustavio sve svoje napade, kako ne bi ugrozio akciju

Više od 24 sata nakon što je pogođen američki borbeni zrakoplov F-15, komandosi su locirali i izvukli drugog člana posade. Kako je već ranije bilo rečeno, on se, zajedno s pilotom katapultirao iz pogođene letjelice.

Iako američke vlasti to isprva nisu htjele potvrditi, pilot je ubrzo nakon pada spašen. No, topnički časnik se morao skriti, pogotovo zato jer je ozlijeđen. Opremljen pištoljem, signalnim odašiljačem i komunikacijskim uređajem, sklonio se u rupu u stijeni na otprilike 2100 metara nadmorske visine.

U akciji njegova spašavanja, doznaje CNN, sudjelovale su stotine pripadnika američke vojske i obavještajnih službi.

vezane vijesti

Prioritet

Ta je akcija postala prioritet američke administracije. Naime, u potragu za topničkim časnikom su se uključili i Iranci, ponudivši 60.000 dolara onome tko ga živog preda policiji.

Dok su vojni stratezi smišljali taktiku akcije spašavanja, jer Iranci su oborili njihova dva zrakoplova i jedan helikopter, CIA i Izrael su odradili velik dio posla.

Obavještajci su pokrenuli kampanju obmane među Irancima, tvrdeći kako je američki vojnik zapravo spašen. Oni su ga i uspjeli locirati i o tome obavijestiti američku vojsku. S druge strane, Izrael je odgodio planirane napade kako ne bi ugrozio spasilačku misiju.

Ne bez posljedica

Dok su se komandosi približavali ozlijeđenom časniku, američko je zrakoplovstvo započelo s udarima na obližnje ciljeve, kako bi omelo Irance u pokušaju da prvi dođu do njega. Treba reći kako su i u toj akciji oštećeni američki zrakoplovi, no na kraju je evakuacija provedena s rezervnom tehnikom. Naime, Amerikanci su oštećene zrakoplove uništili, kako ne bi pali u ruke Irancima. 

"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija, u opasnim planinama Irana, dok su ga neprijatelji lovili i svakim satom bili sve bliže, ali nikada nije bio potpuno sam", napisao je američki predsjednik Donald Trump.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
cro demoskop

Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
PROFESOR S FPZG-A

Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

najpopularnije

Još vijesti