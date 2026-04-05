Detalji spašavanja američkog pilota: Skrio se u rupu na stijeni, CIA odigrala ključnu ulogu

Više od 24 sata nakon što je pogođen američki borbeni zrakoplov F-15, komandosi su locirali i izvukli drugog člana posade. Kako je već ranije bilo rečeno, on se, zajedno s pilotom katapultirao iz pogođene letjelice.

Iako američke vlasti to isprva nisu htjele potvrditi, pilot je ubrzo nakon pada spašen. No, topnički časnik se morao skriti, pogotovo zato jer je ozlijeđen. Opremljen pištoljem, signalnim odašiljačem i komunikacijskim uređajem, sklonio se u rupu u stijeni na otprilike 2100 metara nadmorske visine.

U akciji njegova spašavanja, doznaje CNN, sudjelovale su stotine pripadnika američke vojske i obavještajnih službi.