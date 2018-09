Desni populisti divljaju, ljevičari filozofiraju: Ima li Europa budućnost?

Ususret predstojećim europskim izborima ultradesnica iz dana u dan sve više jača na Starom kontinentu temeljeći svoju politiku na nacionalizmu, krajnje negativnom stavu prema strancima i migrantima, islamofobiji i davanju olakih populističkih rješenja. Čemu krajnja desnica može zahvaliti svoj uspjeh i ima li mjesta strahu zbog ekspanzije ekstremizma, za tportal komentira vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić

'Ključni problem, koji na veliku žalost ne percipiraju prije svega institucije diljem Europe i općenito Zapada, a svakako i šire, potreba je građana ili, bolje rečeno, glasača za instantnom komunikacijom. Živimo u novom vremenu u kojem ljudi nemaju potrebu čekati odgovore. Građani osjećaju da mogu koristeći Google ili upite na društvenim mrežama o bilo čemu komunicirati odmah i stoga svaki put kada institucije ili mainstream politika ne daju odgovore i ne žele komunicirati tako, pojave se oni koji mogu i žele. Prije nekoliko desetljeća glavna alternativa u Europi bila je ona izrazito lijeva, komunizam potpomognut s Istoka, kao projekt Moskve, tj. Sovjetskog Saveza . Upravo zbog tog iskustva s komunizmom i njegovim padom danas nema previše lijevih populista. Ta priča danas jednostavno više nije in. Zbog toga su danas u zamahu konzervativnije, desnije populističke politike', mišljenja je Avdagić , podsjećajući kako uz to migracije jačaju, a Europa stari.

'Stvari su zapravo nevjerojatno jednostavne. Postoje problemi koje birači žele da se riješe, od lokalne do nacionalne i međunarodne politike, i posve je logično da će glasove privlačiti oni koji se doimaju takvima da žele rješavati probleme. Tu je manje važno nude li oni realna rješenja, a može biti jako važno i samo to da priznaju postojanje nekog problema, bez obzira na njegovu stvarnu ozbiljnost. Sada se tu treba dobro zamisliti o nekim stvarima, jer njemačka kancelarka Merkel svojedobno je proglasila, da parafraziram, multikulturalnost mrtvom, a u međuvremenu je postala ikona brige za migrante, dok neki drugi, koje uglavnom zovemo populistima , u suštini govore ono što je Merkel svojedobno govorila', kazao je Avdagić, dodajući kako je populizam postao na neki način omražen te kako to najprije dolazi od glavnih političkih aktera koji svoju odvojenost od građana i izbjegavanje dijela političkih tema te nedostatak volje za rješavanjem kompleksnih društvenih pojava ne mogu zatvoriti pa mistificiraju one koji se povinuju glasačima.

'S druge strane, stranke ljevice su nažalost previše zaronile u elitizam. Mladi ljevičari odgajaju se u okvirima koji ne nude previše mogućnosti individualizacije. Politika ne privlači osobe koje okupljaju, nego one koji puno 'filozofiraju'. Odvojenost od problema ulice, naselja, grada, županije, regije, zemlje i Europe je problem. Nedostaje i vizije, hrabrosti. Nedostaje doticaja s biračima. Međutim ne treba to sve skupa previše ni dramatizirati jer da bi nastupile promjene, mora doći do nekog jakog pada, a on je obično povod promjenama. Ali svakako bih istaknuo da izgleda kao da europska ljevica bježi od aktivne politike. Nema viziju i koristi retoriku prošlosti. Ne nudi hrabra rješenja', smatra Avdagić.

'Uvjeren sam kako neće dobiti priliku upravljati Europskim parlamentom, no ove izbore treba shvatiti kao priliku za popravni ispit mainstream strankama kako konzervativnog ili desnog tako i lijevog centra', Avdagićeva je procjena.

Tportalov sugovornik, također, smatra kako krajnja desnica nije u mogućnosti razoriti Europski parlament iznutra.

'EU je milenijski projekt i doista sumnjam da bi mogla zavladati takva razina gluposti u Europi. Uniju treba mijenjati, ali ako bi se njezine institucije išle razarati, onda bi to značilo da su nastupila vremena u kojima se trebamo zapitati o budućnosti naše egzistencije. Brexit je pokazao kako se ponekad stvari koje želi dio građana, iako zapravo ne znaju zašto to žele ili ne razumiju u čemu je problem, mogu na kraju i ostvariti. Ali nakon desetljeća političkog blaćenja po tom projektu nije to nikoga trebalo iznenaditi, posebno ne u Ujedinjenom Kraljevstvu', mišljenja je Avdagić.

Analitičar se dotaknuo i pitanja ima li mjesta strahu te ima li Europa uopće odgovor na ekspanziju ekstremizma.

Zdrava doza straha

'Uvijek treba imati zdravu dozu straha. Kao što sam rekao, Brexit je pokazao da se stvari mogu odvesti u posve promašen smjer, potpuno bespotrebno. Nažalost, ljudi nisu svjesni toga koliko je Europska unija vrijedan projekt. Nisu svjesni toga da se radi o milenijskoj ideji. No naše političke elite isto tako nisu svjesne nezadovoljstva. Europa je standardizirala puno toga, ali ne i financijski standard. Svi su zapravo nezadovoljni te sebično gledaju na svoju poziciju, što je plodno tlo za ekstremne ideje. U Njemačkoj neki misle da previše daju za druge, a tako su mislili mnogi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali nije ih zanimalo to što su svoj standard stvarali na drugima ili ga i dalje stvaraju. Njemački suficit raste i veći je unutar EU-a nego primjerice sa SAD-om, što je razlog za nezadovoljstvo, posebno među novim članicama koje umjesto snažnog rasta životnog standarda imaju samo snažan uvoz. U Njemačkoj pak građani žele rast svog standarda i manje stranaca iako ga sami ne mogu održavati pa trebaju radnu snagu, i onu migrantsku. To su problemi koji će, ako se ne budu rješavali, samo eskalirati. No o njima treba i razgovarati, a to se činjenično ne čini', smatra sugovornik, dodajući kako su političke elite previše uljuljkane u iskustvu da uvijek na kraju riješimo sve probleme.

'Samo što oni progresivno rastu. Dojučerašnja grčka financijska kriza danas se čini zapravo minornom, a u trenutku eskalacije mnogi su mislili da bi mogla dovesti do kraja eurozone... Europa će imati odgovor na krize dok je budu predvodili iskusni političari, diplomati, ljudi koji vežu i traže rješenja, koji su vizionari. Takvih još uvijek ima puno, ali to ne znači da treba riskirati. Izlaz je komunikacija s građanima i to zapravo dobro znaju u institucijama. Samo što, nažalost, zasad to ne čine ispravno i u punoj mjeri', zaključuje Avdagić.