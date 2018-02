EU sumnja u Brexit do 2020., očekuje dulji rastanak

Velika Britanija neće biti spremna za potpuno razdruživanje od Europske unije do kraja 2020. kako je bilo predviđeno, i EU se priprema za puno dulji rastanak, kazali su Reutersu visoki europski dužnosnici, a slično možda razmišlja i britanska vlada

Dvojica visokih europskih dužnosnika kazali su da britanski pregovarači pokušavaju ispitati stajališta drugih vlada o mogućem produljenju 21-mjesečnog prijelaznog razdoblja koje je trenutačno na stolu, iako neki drugi smatraju da britanska premijerka Theresa May i dalje želi da se sporazum o slobodnoj trgovini počne primjenjivati od siječnja 2021.

May je javno zanijekala da želi više vremena. EU kaže da je spreman biti 'fleksibilan' iako Francuska i neke druge članice otvoreno ističu da se protive tome da prijelazno razdoblje potraje godinama , strahujući da bi takav aranžman postao stalan i temelj za složen i dugoročan kompromis.

Dužnosnici priznaju da May ne može reći da bi mogla produljiti prijelazno razdoblje, koje bi obvezalo London da poštuje europska pravila i proračun a da o njima ne može odlučivati, što je jako nepopularno među zagovornicima Brexita . 'Traženje produljenja sada razljutilo bi zagovornike Brexita koji žele napustiti EU brzo i pod svaku cijenu'.

'Nitko ne vjeruje u prijelazno razdoblje do kraja 2020.', rekao je jedan dužnosnik. 'Ali ne želimo odmah predložiti produljenje - to je sredstvo pritiska na London u pregovorima'.

Michel Barnier, glavni europski pregovarač koji će u petak izvijestiti medije o rezultatima ovotjednih pregovora, rekao je kako vjeruje da Britanija može dogovoriti sporazum o slobodnoj trgovini za manje od tri godine.

Pregovori s Južnom Korejom trajali su, primjerice, sedam godina, no europski i britanski dužnosnici napominju da Britanija već sada ima usklađene zakone s europskim pa nisu potrebne velike promjene.

Sklapanje prijelaznog sporazuma do ožujka trebalo je biti lakši dio pregovora nakon što se prošle godine mjesecima pregovaralo o tome koliko će London morati platiti EU-u za podmirenje svojih obveza i pravima tri milijuna europskih građana u Britaniji.

No, nakon razgovora s May i britanskim ministrom za Brexit Davidom Davisom u Londonu u ponedjeljak, Barnier je rekao europskim veleposlanicima da je sporan niz pitanja.

Među njima je odbijanje Londona da doživotna prava europskim građanima koji dođu u Britaniju nakon Brexita i do kraja 2020., njegov zahtjev da izbjegne nove europske propise s kojima se ne slaže, veće pravo glasa u pogledu kvota za izlov ribe i protivljenje kaznenom mehanizmu kojim bi mu se ograničilo pristup jedinstvenom tržištu.

Ako prijelazni sporazum ne bude dogovoren do summita EU-a 22. i 23. ožujka, to bi moglo odgoditi početak pregovora o budućem trgovinskom sporazumu, planiran za travanj.

A među najspornijim pitanjima je trgovina preko irske granice. Dvije strane dogovorile su u prosincu da će propisi u Sjevernoj Irskoj ostati jednaki onima u članici EU-a Irskoj, kao i da se neće mijenjati oni koji postoje između Sjeverne Irske i Velike Britanije dok bi Britanija imala pravo odstupiti od europskih pravila.

'Ne vidimo kako bismo to mogli riješiti, ne postoji rješenje. Tražimo od Britanije da predloži pravni tekst o tome, ali oni to ne žele, što pokazuje koliko je to velik politički problem za London', rekao je jedan europski diplomat.

Britanski pregovarači trebali bi izvijestiti Barniera o svojoj viziji budućih odnosa s EU-om u petak, ali slabe su nade da će se stvari razjasniti.

Ako iz Londona ne stigne nikakva nova poruka, Barnier bi trebao državama članicama EU-a kasnije ovaj mjesec predstaviti pravni tekst o Brexitu, koji bi, kako EU trenutačno planira, uključivao ponudu širokog sporazuma o slobodnoj trgovini, ali ne i posebno prilagođeno i kreativno rješenje kakvo May želi.