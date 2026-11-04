Deset povijesnih pobjeda koje su obilježile američke izbore: Neke su se čekale gotovo 250 godina

Američki međuizbori donijeli su niz povijesnih rezultata koji nadilaze borbu demokrata i republikanaca za kontrolu nad Kongresom. Sjedinjene Države prvi su put dobile Afroamerikanku na čelu jedne savezne države, muslimana izabranog u Senat, guvernerku indijanskog podrijetla i otvoreno homoseksualnog muškarca u gornjem domu Kongresa. Izborna noć donijela je i niz drugih presedana, uključujući prve crne guvernere u pojedinim državama te rekordnu zastupljenost žena.

Dok američka javnost analizira političke posljedice međuizbora održanih 3. studenoga i njihov utjecaj na ostatak mandata Donalda Trumpa, u drugi plan pomalo pada činjenica da su birači u nekoliko saveznih država ispisali povijest. Prema izvještajima Associated Pressa, CNN-a i drugih američkih medija, ovogodišnji izbori donijeli su dosad neviđenu raznolikost među izabranim kandidatima. Većina povijesnih pobjeda pripala je demokratima, no i republikanci su ostvarili nekoliko značajnih presedana.

Prva Afroamerikanka na čelu američke savezne države Jedna od najvažnijih pobjeda dogodila se u Georgiji, gdje je demokratkinja Keisha Lance Bottoms postala prva Afroamerikanka izabrana za guvernerku u povijesti Sjedinjenih Država. Bivša gradonačelnica Atlante pobijedila je republikanskog kandidata Ricka Jacksona, milijardera i poduzetnika iz zdravstvenog sektora. Bottoms je ujedno postala prva žena i prva osoba afroameričkog podrijetla na čelu Georgije, savezne države u kojoj su svih 83 prethodnih guvernera bili bijeli muškarci. Njezina pobjeda ima dodatnu simboličku težinu jer je Georgia bila jedna od država u kojima su se desetljećima vodile ključne borbe za građanska prava Afroamerikanaca. 'Georgia nije definirana jednim trenutkom ili jednom osobom. Definiraju je svi njezini stanovnici i bit ću guvernerka svih njih', poručila je Bottoms nakon pobjede.

Trump ga je vrijeđao, sada postaje prvi musliman u Senatu Povijesni rezultat ostvaren je i u Michiganu, gdje je demokrat Abdul El-Sayed pobijedio republikanca Mikea Rogersa, prema projekcijama američkih medija. Time je 42-godišnji liječnik i epidemiolog egipatskog podrijetla postao prvi musliman izabran u američki Senat. Njegovu kampanju obilježili su žestoki sukobi s republikancima, ali i podjele unutar Demokratske stranke zbog njegovih stavova o Izraelu i američkoj vanjskoj politici. Donald Trump tijekom kampanje namjerno je pogrešno izgovarao njegovo ime, nazivao ga radikalnim te iznosio tvrdnje koje su El-Sayed i njegovi pristaše osudili kao islamofobne. Nakon proglašenja pobjede El-Sayed mu je uzvratio u govoru pred okupljenim pristašama. 'Donalde, znam da si imao problema s mojim imenom. Zato me, nakon što me JD u siječnju prisegne, jednostavno možeš zvati senatore', poručio je. Njegova pobjeda predstavlja povijesni trenutak za američku muslimansku zajednicu, koja dosad nije imala svojeg predstavnika u gornjem domu Kongresa.

Domorodačke žene prvi put na čelu države i u Senatu Povijesne pobjede ostvarile su i dvije političarke pripadnice američkih domorodačkih naroda. U Novom Meksiku demokratkinja Deb Haaland postala je prva žena indijanskog podrijetla izabrana za guvernerku neke američke savezne države. Haaland, pripadnica naroda Laguna Pueblo, već je ranije ispisala povijest kao jedna od prvih dviju domorodačkih žena izabranih u američki Kongres, a potom i kao prva pripadnica domorodačkih naroda na čelu jednog američkog ministarstva. U administraciji Joea Bidena obnašala je dužnost ministrice unutarnjih poslova. Sada je pobjedom nad republikancem Greggom Hullom ostvarila još jedan povijesni rezultat.

U Minnesoti je, pak, demokratkinja Peggy Flanagan postala prva žena indijanskog podrijetla izabrana u američki Senat. Flanagan je pripadnica naroda Ojibwe, a na izborima je pobijedila republikanku Michele Tafoyu, bivšu sportsku televizijsku komentatoricu. Prvi otvoreno homoseksualni muškarac u Senatu U New Hampshireu pobjedu je ostvario demokrat Chris Pappas, koji je postao prvi otvoreno homoseksualni muškarac izabran u američki Senat. Pappas je pobijedio republikanca Johna Sununua, bivšeg senatora koji se pokušao vratiti na političku scenu. Važno je naglasiti da Pappas nije prva otvoreno homoseksualna osoba u američkom Senatu. Tu je povijest ranije ispisala Tammy Baldwin, demokratska senatorica iz Wisconsina. Pappas je tijekom kampanje isticao da se ne kandidira kako bi ušao u povijest, nego kako bi zastupao interese birača. Ipak, njegova pobjeda predstavlja važan trenutak za političku zastupljenost LGBT zajednice u SAD-u.

Povijesni rezultati i za crne guvernere Među političarima koji su ostvarili povijesne pobjede nalaze se i republikanci. Na Floridi je Byron Donalds postao prvi Afroamerikanac izabran za guvernera te savezne države. Donalds je jedan od istaknutijih Trumpovih saveznika, a njegova pobjeda nastavlja višedesetljetnu republikansku dominaciju na Floridi. U Wisconsinu je demokrat David Crowley također ispisao povijest kao prvi Afroamerikanac izabran za guvernera. U Marylandu je istodobno novi mandat osvojio demokratski guverner Wes Moore, jedan od rijetkih Afroamerikanaca koji su uopće obnašali tu dužnost u američkoj povijesti. Do ovih izbora samo su trojica Afroamerikanaca bila izabrana za guvernere američkih saveznih država. Rezultati izborne noći tako su značajno povećali njihov broj.

Teksas i Kalifornija dobivaju povijesne guvernere Poseban politički obrat dogodio se u Teksasu, tradicionalnom republikanskom uporištu, gdje je demokratkinja Gina Hinojosa pobijedila dosadašnjeg guvernera Grega Abbotta. Hinojosa je postala prva žena latinoameričkog podrijetla izabrana za guvernerku Teksasa, ali i prva demokratkinja na toj dužnosti od 1990. godine. Povijesna promjena dogodila se i u Kaliforniji, gdje je demokrat Xavier Becerra pobijedio republikanca Stevea Hiltona. Becerra je postao prvi guverner latinoameričkog podrijetla u toj saveznoj državi još od 1875. godine, kada je dužnost kratko obnašao Romualdo Pacheco.

Žene ruše rekorde: Povijesne pobjede u Minnesoti i Tennesseeju Ovogodišnji izbori donijeli su i nekoliko važnih rezultata za političku zastupljenost žena. U Minnesoti je demokratska senatorica Amy Klobuchar pobijedila republikanku Lisu Demuth i postala prva žena izabrana za guvernerku te savezne države. U Tennesseeju je republikanka Marsha Blackburn također ispisala povijest kao prva guvernerka te države, pobijedivši demokratkinju Jerri Green. Posebno je zanimljiva i pobjeda demokratkinje Juliane Stratton u Illinoisu. Ona će zajedno sa senatoricom Tammy Duckworth predstavljati tu saveznu državu, čime će Illinois prvi put u američkoj povijesti imati dvije senatorice koje pripadaju rasnim ili etničkim manjinama. Strattonina pobjeda znači i da će u američkom Senatu prvi put istodobno sjediti tri Afroamerikanke: Stratton, Angela Alsobrooks iz Marylanda i Lisa Blunt Rochester iz Delawarea.