'Demografske mjere voljela bih predstaviti s Vladom, a ako ne, onda ću to učiniti sama'

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u petak je posjetila Međimurje te je novinarima prokomentirala izjavu premijera Andreja Plenkovića o tome da nema ništa protiv toga da ona iskoristi sve demografske mjere koje su joj na raspolaganju

'Kroz ove posjete upravo županijama i izmještanja ureda puno smo naučili o stanju na terenu, koja je problematika, koje su pozitivne mjere što se poduzimaju, ali i kako bismo doveli do veće stope nataliteta . Postoji praćenje svjetskih i drugih trendova. Mjere su spremne, dogovorit ćemo se o njihovu predstavljanju. Ja bih voljela da to bude u sinergiji s Vladom , a ako ne bude, onda ću ih predstaviti sama', rekla je Grabar Kitarović .

Predsjednica je i prokomentirala odnose sa Srbijom te je kazala kako posljednjih dana nije komunicirala s tamošnjim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

'Međutim susreli smo se usput u Skopju, na sastanku Procesa Brdo - Brijuni. Bili smo civilizirani, uljuđeni, ali nismo ulazili u razgovore. Ovo stanje treba smiriti, u interesu je i jedne i druge države da razgovaramo o budućnosti, a ne o prošlosti. Naravno da iz prošlosti imamo otvorena pitanja koja moramo riješiti. Ona se mogu riješiti dijalogom između Hrvatske i Srbije. Svima nam je to u interesu, prolaze godine, obitelji koje traže svoje nestale zavređuju to da mi budemo dovoljno odgovorni, da ne predbacujemo jedni drugima', kazala je predsjednica zaključivši kako je u interesu hrvatskog gospodarstva to da imamo korektne odnose sa Srbijom.