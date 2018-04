Grabar-Kitarović: Hrvatska i dalje ima ispruženu ruku prema Srbiji, no...

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u petak je poručila kako Hrvatska i dalje ima ispruženu ruku za dijalog sa Srbijom, no da je za to potrebno dvoje.

‘Imamo ispruženu ruku za dijalog, ali za to je potrebno dvoje. Dakle, nije to samo stvar toga da razgovaramo o otvorenim pitanjima, nego mora postojati i iskrena želja da se ona riješe’, rekla je predsjednica u Skoplju u kojem drugog dana svog posjeta Makedoniji sudjeluje na skupu Brdo-Brijuni procesa na kojemu će, između ostalih, prisustvovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Grabar-Kitarović smatra kako čelnici Hrvatske i Srbije ‘moraju biti dovoljno zreli da riješe otvorena pitanja’ te je naglasila kako je Hrvatska u potpunosti spremna ‘u duhu dobrosusjedstva’ razgovarati sa Srbijom, no na način da se ‘čuva dignitet hrvatske države, naroda i svih hrvatskih državljana, uključujući srpsku zajednicu u Hrvatskoj’.

Poručila je kako njezin planirani posjet Srbiji na uzvratni poziv Aleksandra Vučića koji je u veljači boravio u Hrvatskoj i dalje stoji.

‘Nitko to nije otkazao. Ja sam voljna i dalje surađivati, međutim prije toga trebamo napraviti neke konkretne iskorake. Do njih jest došlo nakon posljednje posjete, nemojmo ih podcjenjivati jer su se dogodile pozitivne stvari, no moramo ići dalje u našim bilateralnim odnosima’, rekla je Grabar-Kitarović.

Potvrdila je da se u petak ujutro na temu odnosa sa Srbijom čula s premijerom Andrejem Plenkovićem i ustvrdila kako vrh hrvatske vlasti treba općenito više razgovarati o odnosima sa susjednim državama.