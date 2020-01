Delta i American Airlines prekinuli sve letove s Kinom zbog koronavirusa

Američke zrakoplovne kompanije Delta Airlines i American Airlines odlučile su u petak privremeno otkazati sve letove između SAD-a i Kine, a i brojne druge kompanije u svijetu odlučile su se na sličan korak. "Zadnji let za Kinu iz SAD-a krenut će u ponedjeljak 3. veljače, a zadnji povratni bit će iz Kine 5. veljače", objavila je Delta u priopćenju. Njezina suspenzija trajat će do 30. travnja. American Airlines obustavio je letove za Kinu od petka od 27. ožujka.

"Dok je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se ne trebaju ograničavati putovanja, SAD su se požurile učiniti suprotno. To sigurno nije gesta dobre volje", rekla je glasnogovornica kineske diplomacije Hua Chunying. Iz straha od širenja koronavirusa i brojne druge kompanije privremeno su prekinule letove za Kinu.

Među ostalima to su učinile Air Canada koja je 28. siječnja objavila da otkazuje letove za Kinu, te Air France koji je u četvrtak otkazao letove do 9. veljače. British Airways je u četvrtak na mjesec dana prekinuo sve letove s Kinom.



Finska kompanija Finnair u petak je otkazala sve letove za Kinu od 6. veljače do 29. veljače. Poljska kompanija Lot privremeno je obustavila letove za Peking do 9. veljače. Njemačka Lufthansa ranije je ovaj tjedan objavila da prekida letove Lufthanse, Swissa i Austrian Airlinesa za i iz Kine do 9. veljače.



Sve ruske kompanije, s izuzetkom nacionalne tvrtke Aeroflot, prestat će privremeno letjeti za Kinu. Nordijska kompanija SAS objavila je u četvrak da privremeno prekida sve letove za i iz Šangaja i Pekinga, od 31. siječnja od 9. veljače. SAS 12 puta tjedno ima vezu s ta dva kineska grada.



Shanghai Airlines u petak je objavio da prekida liniju Chengdu-Budimpešta između 4. veljače i 28. ožujka i Xi'an-Budimpešta od 6. veljače do 26. ožujka. Veza Šangaj-Budimpešta nije obuhvaćena novim pravilima. Turkish Airlines objavio je u četvrtak da će smanjiti broj letova na liniji za Peking, Šangaj, Guangzhou i Xian između 5. i 29. veljače.



Izrael je objavio da neće dopustiti slijetanje zrakoplova iz Kine na njegove aerodrome.